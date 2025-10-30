Unter Drogen im geklauten Mercedes vor Polizei geflüchtet: Der Täter ist erst 14!

Rüsselsheim am Main - Am Mittwochmorgen hat ein Autofahrer die Rüsselsheimer Polizei in Atem gehalten, der in einem gestohlen gemeldeten Mercedes unterwegs war und auf der Flucht vor einer Streife mehrere Autos beschädigte. Die Überraschung erfolgte bei der Festnahme: Der Täter ist erst 14 Jahre alt!

Der 14-Jährige wurde an der Auffahrt zur A60 gestoppt, die die Polizei kurzerhand gesperrt hatte. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Ein Polizeisprecher schilderte den Vorfall am Donnerstag. Demnach war der Besatzung eines Streifenwagens gegen 8.30 Uhr in der Grabenstraße der Mercedes aufgefallen, der seit dem 23. Oktober als gestohlen gemeldet war.

Als der Fahrer die Streife bemerkt hatte, gab er sofort Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit durch die Rüsselsheimer Innenstadt davon.

Auf dem Weg zur Auffahrt auf die A60 kollidierte er dann mit den anderen beiden Autos. An der Auffahrt war die Flucht auch schon wieder beendet, denn die Polizei hatte die Auffahrt kurzerhand gesperrt.

Der 14-Jährige, der einen illegalen Schlagring dabei hatte, wurde festgenommen. Bei dem Jugendlichen wurden zudem Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin zur Blutentnahme mit auf die Wache.