13-Jähriger in Linienbus unsittlich berührt: Polizei fahndet nach Grapscher

Schlüchtern - In Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) fahndet die Polizei nach einem Mann, der in einem Linienbus einen 13-jährigen Jungen sexuell belästigt haben soll.

Die Polizei fahndet nach dem Mann und sucht nach Hinweisen von Zeugen. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Laut Polizei stieg der 13-Jährige am frühen Mittwochnachmittag im Stadtteil Herolz in den Bus in Richtung Schlüchtern.

Wie der Junge berichtet, habe sich zwischen 13.40 Uhr und 14 Uhr ein ihm unbekannter Mann neben ihn gesetzt und damit begonnen, ihn unsittlich zu berühren.

Beide seien dann in der Nähe des Supermarkts an der Kreuzung Breitenbacher Straße/Lotichiusstraße ausgestiegen. Dort habe sich der Mann in unbekannte Richtung entfernt.

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