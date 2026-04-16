13-Jähriger in Linienbus unsittlich berührt: Polizei fahndet nach Grapscher

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In einem Linienbus in Schlüchtern soll ein 13-jähriger Junge begrapscht worden sein. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter und sucht Zeugen.

Von Marc Thomé

Schlüchtern - In Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) fahndet die Polizei nach einem Mann, der in einem Linienbus einen 13-jährigen Jungen sexuell belästigt haben soll.

Die Polizei fahndet nach dem Mann und sucht nach Hinweisen von Zeugen. (Symbolfoto)
Die Polizei fahndet nach dem Mann und sucht nach Hinweisen von Zeugen. (Symbolfoto)  © Arne Dedert/dpa

Laut Polizei stieg der 13-Jährige am frühen Mittwochnachmittag im Stadtteil Herolz in den Bus in Richtung Schlüchtern.

Wie der Junge berichtet, habe sich zwischen 13.40 Uhr und 14 Uhr ein ihm unbekannter Mann neben ihn gesetzt und damit begonnen, ihn unsittlich zu berühren.

Beide seien dann in der Nähe des Supermarkts an der Kreuzung Breitenbacher Straße/Lotichiusstraße ausgestiegen. Dort habe sich der Mann in unbekannte Richtung entfernt.

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Er wird wir folgt beschrieben::

  • 40 bis 50 Jahre alt

  • etwa 1,70 Meter groß

  • schlanke Statur

  • schwarze Haare mit grauem Ansatz, kurze Bartstoppeln

  • leicht dunkler Teint

  • gekrümmte Nase

  • dunkler Pullover, dunkle Hose

Auffällig sei seine stotternde Sprechweise gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181/100-123 entgegen.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

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