13-Jähriger in Linienbus unsittlich berührt: Polizei fahndet nach Grapscher
Schlüchtern - In Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) fahndet die Polizei nach einem Mann, der in einem Linienbus einen 13-jährigen Jungen sexuell belästigt haben soll.
Laut Polizei stieg der 13-Jährige am frühen Mittwochnachmittag im Stadtteil Herolz in den Bus in Richtung Schlüchtern.
Wie der Junge berichtet, habe sich zwischen 13.40 Uhr und 14 Uhr ein ihm unbekannter Mann neben ihn gesetzt und damit begonnen, ihn unsittlich zu berühren.
Beide seien dann in der Nähe des Supermarkts an der Kreuzung Breitenbacher Straße/Lotichiusstraße ausgestiegen. Dort habe sich der Mann in unbekannte Richtung entfernt.
Er wird wir folgt beschrieben::
40 bis 50 Jahre alt
etwa 1,70 Meter groß
schlanke Statur
schwarze Haare mit grauem Ansatz, kurze Bartstoppeln
leicht dunkler Teint
gekrümmte Nase
dunkler Pullover, dunkle Hose
Auffällig sei seine stotternde Sprechweise gewesen.
Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181/100-123 entgegen.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa