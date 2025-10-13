Vergessener Herd verursacht Feuer in Wohnhaus: Hunde kommen ums Leben

Pfungstadt - Im südhessischen Pfungstadt sind am Sonntag bei einem Wohnhausbrand zwei Hunde ums Leben gekommen. Die restlichen Bewohner hatten sich zuvor unverletzt in Freie retten können.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen können. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei noch am selben Abend berichtete, waren die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr verständigt und zu dem Einfamilienhaus in der Eberstädter Straße gerufen worden.

Bei ihrer Ankunft hatten sich alle Personen bereits aus dem Haus retten können, die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand auch schnell unter Kontrolle bringen.

Dann mussten die Einsatzkräfte aber leider feststellen, dass die beiden noch im Haus befindlichen Hunde durch das Einatmen der Rauchgase umgekommen waren.

Nachdem das Haus ausreichend belüftet worden war, konnten die Bewohner in das Gebäude zurückkehren.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache und auch zur Höhe des entstandenen Schadens auf.