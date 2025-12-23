23.12.2025 09:06 966 Vier Verletzte an Bushaltestelle in Gießen: Was wir wissen und was nicht

Ein Auto gerät in Gießen in der Nähe einer Bushaltestelle in den Gegenverkehr und es gibt vier teils schwer Verletzte. Das ist der Stand der Ermittlungen.

Von Benjamin Siebert Gießen - Nach dem Vorfall in der Gießener Innenstadt mit vier Verletzten hat die Polizei neue Ermittlungsergebnisse genannt. Hessens Innenminister Roman Poseck (55, CDU) hält "ein politisches oder gar terroristisches Motiv" zum derzeitigen Ermittlungsstand für eher unwahrscheinlich. Was wir wissen Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll der 32-Jährige in den Gegenverkehr geraten sein und dort einen Unfall verursacht haben. Er sei aber nicht bewusst auf die Menschen an der Bushaltestele zugefahren. © Sascha Ditscher/dpa Ort: In Gießen ist es am Montagabend in der Südanlage zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.





In Gießen ist es am Montagabend in der Südanlage zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ablauf: Ein 32-jähriger Mann soll am Nachmittag auf einer der Hauptverkehrsstraßen im Bereich einer Bushaltestelle in den Gegenverkehr gefahren und dort mit einem Auto zusammengeprallt sein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten die Beamten berichtet, der Mann sei mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren und habe dabei mehrere Menschen verletzt.





Ein 32-jähriger Mann soll am Nachmittag auf einer der Hauptverkehrsstraßen im Bereich einer Bushaltestelle in den Gegenverkehr gefahren und dort mit einem Auto zusammengeprallt sein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten die Beamten berichtet, der Mann sei mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren und habe dabei mehrere Menschen verletzt. Verletzte: Am Abend erklärte ein Polizeisprecher in Gießen vor Journalisten, dass eine Frau, die in der Nähe stand, schwer verletzt wurde. Drei weitere Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten. Unter ihnen ist laut Polizei auch der Fahrer. Wie die beiden weiteren Menschen genau verletzt wurden, war zunächst unklar.





Am Abend erklärte ein Polizeisprecher in Gießen vor Journalisten, dass eine Frau, die in der Nähe stand, schwer verletzt wurde. Drei weitere Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten. Unter ihnen ist laut Polizei auch der Fahrer. Wie die beiden weiteren Menschen genau verletzt wurden, war zunächst unklar. Ermittlungen: Der betroffene Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Der Betrieb auf dem gut besuchten Weihnachtsmarkt in der Nähe lief weiter.





Der betroffene Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an. Der Betrieb auf dem gut besuchten Weihnachtsmarkt in der Nähe lief weiter. Fahrer: Der 32-jährige Fahrer kommt laut Polizei aus Aserbaidschan und lebt in Gießen. Er wurde von der Polizei festgenommen.





Der 32-jährige Fahrer kommt laut Polizei aus Aserbaidschan und lebt in Gießen. Er wurde von der Polizei festgenommen. Hintergrund: "Die schwere Verletzung der besonders betroffenen Person ist nach derzeitigem Stand nicht durch ein gezieltes Zufahren, sondern durch eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug verursacht worden", hieß es in einer Mitteilung des hessischen Innenministeriums. Was wir nicht wissen Ein politisches oder gar terroristisches Motiv gilt als eher unwahrscheinlich. © Carolin Eckendels/dpa Motiv: Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Der hessische Innenminister hält "ein politisches oder gar terroristisches Motiv" nach den aktuell vorliegenden Erkenntnisse für eher unwahrscheinlich. "Es erscheint nach derzeitigem Stand möglich, dass eine Erkrankung Ursache für das Verhalten des Fahrers ist", erklärte Poseck.





Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Der hessische Innenminister hält "ein politisches oder gar terroristisches Motiv" nach den aktuell vorliegenden Erkenntnisse für eher unwahrscheinlich. "Es erscheint nach derzeitigem Stand möglich, dass eine Erkrankung Ursache für das Verhalten des Fahrers ist", erklärte Poseck. Fahrtüchtigkeit: Wie üblich in solchen Fällen werde auch untersucht, ob der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, hatte zuvor eine Polizeisprecherin mitgeteilt.





Wie üblich in solchen Fällen werde auch untersucht, ob der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, hatte zuvor eine Polizeisprecherin mitgeteilt. Opfer: Der genaue Gesundheitszustand der Verletzten über den ersten Befund hinaus ist nicht bekannt.





Der genaue Gesundheitszustand der Verletzten über den ersten Befund hinaus ist nicht bekannt. Ermittlungen: Die Polizei sucht Zeugen und hat ein Hinweistelefon sowie im Internet ein Hinweisportal eingerichtet. Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, diese würden in "jede Richtung" geführt, hieß es zunächst.

Titelfoto: Sascha Ditscher/dpa