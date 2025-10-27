Vogelgrippe: Geflügelhalter in Hessen bangen, weitere neue Verdachtsfälle

Büdingen/Groß-Gerau - Angst und Sorge wachsen! Nach ersten Nachweisen der Vogelgrippe in Hessen liegen beim Hessischen Landeslabor positive Befunde aus zahlreichen weiteren Regionen vor.

Die Vogelgrippe bereitet derzeit große Sorgen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Bestätigung, dass es sich um die Tierseuche handelt, stehe derzeit noch aus, teilte das hessische Landwirtschaftsministerium auf Anfrage mit.

Betroffen seien neben dem Landkreis Groß-Gerau der Rheingau-Taunus-Kreis, Frankfurt, Gießen, die Landkreise Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, Hersfeld-Rotenburg, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner, Schwalm-Eder und zusätzlich noch Kassel.

Als Maßnahmen ordneten die Veterinärbehörden der Kreise und kreisfreien Städte jeweils nach der Risikoeinschätzung vor Ort regionale Aufstallungen an, teilte das Ministerium weiter mit. So seien im Kreis Hersfeld-Rotenburg Anordnungen an einzelne größere Geflügelhaltungen entsprechend ergangen.

In Gebieten mit hoher Dichte an Wasser- und Zugvögeln sollten Tierhalter auch in eigener Verantwortung in Betracht ziehen, die Tiere im Stall zu lassen. Das Landwirtschaftsministerium appelliert, Geflügel- oder Vogelausstellungen abzusagen oder nur unter Einhaltung strenger Sicherheitsregeln und nur mit einer abgestimmten regionalen Risikobewertung durchzuführen.

Ein hohes Risiko stellen zudem Verkaufstouren von Gewerbetreibenden, die Geflügel zur privaten Haltung aus Fahrzeugen heraus verkaufen. "Nach Möglichkeit sollten Händler darauf verzichten. Tierhalter sollten unbedingt darauf achten, nur gesunde Tiere zu kaufen." Über das weitere Vorgehen wollten Vertreter und Experten des Ministeriums sowie aus Geflügel- und Landwirtschaft, Naturschutz, Tiermedizin und Wissenschaft nach Lage beraten.