Nach Frust am Clubeingang: Mann fährt mit BMW auf Gruppe los

Wiesbaden - Ein 25-Jähriger wird am Eingang einer Wiesbadener Diskothek abgewiesen, dann eskaliert die Situation. Jetzt ermittelt die Polizei unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung gegen den Mann.

Noch in der Nacht konnte die Polizei den 25-Jährigen ermitteln und festnehmen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein Polizeisprecher schilderte den Vorfall, der sich am frühen Sonntagmorgen gegen 0.40 Uhr in der Peter-Sander-Straße im zu Wiesbaden gehörenden Stadtteil Mainz-Kastel zugetragen hatte.

Hier hatte der 25-Jährige um Einlass in einen Club gebeten, der ihm allerdings von den Türstehern verwehrt wurde.

Vermutlich aus Frust darüber habe sich der Mann anschließend hinter das Steuer seines BMWs gesetzt und sei auf eine vor der Diskothek stehende, siebenköpfige Gruppe zugefahren.

Die Leute hätten allesamt zur Seite springen müssen, um nicht von dem BMW erfasst zu werden, verletzt wurde aber niemand. Der Fahrer sei dann einfach weitergefahren. Allerdings habe die Polizei ihn schon wenig später ermitteln und festnehmen können.