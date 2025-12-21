Nach Frust am Clubeingang: Mann fährt mit BMW auf Gruppe los
Wiesbaden - Ein 25-Jähriger wird am Eingang einer Wiesbadener Diskothek abgewiesen, dann eskaliert die Situation. Jetzt ermittelt die Polizei unter anderem wegen versuchter schwerer Körperverletzung gegen den Mann.
Ein Polizeisprecher schilderte den Vorfall, der sich am frühen Sonntagmorgen gegen 0.40 Uhr in der Peter-Sander-Straße im zu Wiesbaden gehörenden Stadtteil Mainz-Kastel zugetragen hatte.
Hier hatte der 25-Jährige um Einlass in einen Club gebeten, der ihm allerdings von den Türstehern verwehrt wurde.
Vermutlich aus Frust darüber habe sich der Mann anschließend hinter das Steuer seines BMWs gesetzt und sei auf eine vor der Diskothek stehende, siebenköpfige Gruppe zugefahren.
Die Leute hätten allesamt zur Seite springen müssen, um nicht von dem BMW erfasst zu werden, verletzt wurde aber niemand. Der Fahrer sei dann einfach weitergefahren. Allerdings habe die Polizei ihn schon wenig später ermitteln und festnehmen können.
Dabei stellte sich zudem heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille. Also musste der 25-Jährige zur Blutentnahme mitkommen und sein Führerschein wurde einbehalten.
Für die weiteren Ermittlungen sucht die Wiesbadener Polizei jetzt Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0611/345-2240 entgegengenommen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa