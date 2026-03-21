Wie lange bis zur nächsten Klinik? Kommt darauf an, wo Ihr wohnt
Von Sandra Trauner
Wiesbaden - Es ist eine Frage, die mitunter sogar über Leben und Tod entscheiden kann: Wie lange brauchen Hessen im Durchschnitt bis zum nächstgelegenen Krankenhaus?
Die Entfernung hängt laut dem Statistischen Bundesamt stark davon ab, "wie städtisch oder ländlich die Menschen wohnen".
Im interaktiven "Krankenhausatlas" der Behörde kann jeder für sein eigenes Bundesland ablesen, wie lange der Weg durchschnittlich je nach Größe des Wohnorts dauert und das sogar gezielt nach den entsprechenden Unterkategorien gefiltert.
In hessischen Großstädten wie Frankfurt oder Wiesbaden können demnach mehr als 99 Prozent irgendeine Art von Krankenhaus innerhalb von lediglich 15 Minuten mit dem Fahrzeug erreichen.
In Mittelstädten wie Wetzlar oder Fulda trifft das nur auf 94 Prozent der Einwohner zu, in größeren Kleinstädten wie Michelstadt oder Melsungen auf 88 Prozent. Aus ländlichen Gemeinden schaffen es nur 64 Prozent so zügig in irgendein Krankenhaus.
Die Unterschiede fallen erwartungsgemäß letztlich recht deutlich aus.
Geburtshilfe bis Schlaganfall: Unterschiede bei Dauer des Wegs zum Krankenhaus in Hessen teils groß
Hinzu kommt: Man kann natürlich auch nicht mit jeder Krankheit in jedes Krankenhaus. Deswegen bietet das Tool die Möglichkeit, die Fahrzeiten für verschiedene Kliniktypen berechnen zu lassen.
Einige Beispiele zeigen klar, wie unterschiedlich die Ergebnisse schlussendlich ausfallen können.
Mit einem kranken Kind erreichen 86 Prozent der Einwohner einer hessischen Großstadt in nur 15 Minuten eine Kindernotfallversorgung. Auf dem Land trifft das jedoch nur auf acht Prozent (!) zu.
Größer könnte der Unterschied kaum sein.
Mehr als 99 Prozent der Frauen in einer hessischen Großstadt wären, wenn die Wehen einsetzen, in 15 Minuten in einer Geburtsklinik. Auf dem Land schaffen es hingegen nur 27 Prozent der Frauen in diesem Zeitraum in eine Entbindungsstation.
Aber nicht überall sind die Gegensätze so groß. Bei einem Schlaganfall könnten in Großstädten 22 Prozent der Menschen ein passendes Krankenhaus in 15 Minuten erreichen, auf dem Land sind es statistisch 10 Prozent.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa