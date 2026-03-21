Wie lange bis zur nächsten Klinik? Kommt darauf an, wo Ihr wohnt

Wiesbaden - Es ist eine Frage, die mitunter sogar über Leben und Tod entscheiden kann: Wie lange brauchen Hessen im Durchschnitt bis zum nächstgelegenen Krankenhaus?

Die benötigte Zeit, um in das nächstgelegene Krankenhaus zu gelangen, variiert in Hessen teilweise enorm. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die Entfernung hängt laut dem Statistischen Bundesamt stark davon ab, "wie städtisch oder ländlich die Menschen wohnen".

Im interaktiven "Krankenhausatlas" der Behörde kann jeder für sein eigenes Bundesland ablesen, wie lange der Weg durchschnittlich je nach Größe des Wohnorts dauert und das sogar gezielt nach den entsprechenden Unterkategorien gefiltert.

In hessischen Großstädten wie Frankfurt oder Wiesbaden können demnach mehr als 99 Prozent irgendeine Art von Krankenhaus innerhalb von lediglich 15 Minuten mit dem Fahrzeug erreichen.

In Mittelstädten wie Wetzlar oder Fulda trifft das nur auf 94 Prozent der Einwohner zu, in größeren Kleinstädten wie Michelstadt oder Melsungen auf 88 Prozent. Aus ländlichen Gemeinden schaffen es nur 64 Prozent so zügig in irgendein Krankenhaus.

Die Unterschiede fallen erwartungsgemäß letztlich recht deutlich aus.