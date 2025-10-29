25-Jähriger bei Polizeieinsatz in Wiesbaden durch Schüsse schwer verletzt

Wiesbaden - In Wiesbaden wurde am späten Dienstagabend ein 25-Jähriger durch Schüsse von Polizisten schwer verletzt.

Als der 25-Jährige mit einem nicht näher definierten "Gegenstand" auf die Polizisten losging, eröffneten diese das Feuer. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Vorausgegangen war ein Polizeieinsatz, der gegen 23 Uhr im zu Wiesbaden gehörenden Stadtteil Mainz-Kastel stattgefunden hatte.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte es einen Notruf wegen eines Familienstreits in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gegeben, woraufhin sich mehrere Streifenwagen dorthin begaben.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte habe sich der 25-Jährige mit zwei Familienangehörigen in der Wohnung befunden. Den beiden anderen Personen sei es nicht möglich gewesen, die Örtlichkeit zu verlassen. Zudem habe es Informationen gegeben, dass der Mann im Besitz einer Machete ist.

Es wurden spezialisierte Kräfte angefordert, die dann gegen 23 Uhr die Wohnung betraten. In der Folge sei der 25-Jährige mit einem nicht näher definierten "Gegenstand" auf die Beamten losgegangen, woraufhin die Polizisten Schüsse abgaben.