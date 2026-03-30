Wieso braucht ein Krankenhaus einen "Gemeinsamen Tresen"?

Frankfurt/Wiesbaden – Wer spontan selbst ins Krankenhaus geht, ist in Wahrheit nicht selten ein Fall für die Arztpraxis. Man bekommt dort aber oft keinen Termin oder es ist Wochenende. Dann sitzen die Patienten in der Notaufnahme.

Die Idee "Gemeinsamer Tresen" wurde in Hessen zum ersten Mal im Klinikum Frankfurt-Höchst erprobt. © Sebastian Gollnow/dpa

Der Hintergrund ist, dass in Deutschland das sogenannte stationäre und das ambulante System – also Krankenhäuser und Arztpraxen – noch immer weitgehend getrennt sind und getrennt abgerechnet werden. Daher ist es extrem wichtig, dass die Patienten "ins richtige System gelotst" werden, wie Gesundheitsexperten das nennen.

Eine Idee, wie das gut funktioniert, heißt "Gemeinsamer Tresen". Zum ersten Mal wurde das im Klinikum Frankfurt-Höchst erprobt. Weil der Testlauf dort super funktioniert hat, sollte das Modell sogar bundesweit umgesetzt werden.

Bisher ist das aber nicht der Fall.

In Hessen haben neben Höchst nur das Klinikum Darmstadt und das Sana Klinikum Offenbach ein solches System etabliert. Anfang des Jahres folgte mit dem Frankfurter Bürgerhospital Klinik vier.

Der Tresen wird vom jeweiligen Krankenhaus und der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen gemeinsam betrieben.