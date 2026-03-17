Zwei Menschen in Lokal erschossen: Täter auf Flucht, Großeinsatz läuft

Raunheim - Schreckliche Tat in einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen: In der Nacht auf Dienstag sind in der Frankfurter Straße zwei Menschen erschossen worden.

Am Tatort in Raunheim werden Spuren gesichert. © 5VISION.NEWS

Ein großer Polizeieinsatz ist im Gange, mehrere Straßen sind entsprechend komplett gesperrt.

Der Verkehr wird von den Beamten umgeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr ein Bistro betreten und dann auf die zwei Personen geschossen haben.

Beide Opfer erlagen ihren Verletzungen trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch vor Ort.

Die Hintergründe der Tat sind nach den Angaben eines Sprechers der Polizei derzeit völlig unklar.