Zwei Menschen in Lokal erschossen: Täter auf Flucht, Großeinsatz läuft
Raunheim - Schreckliche Tat in einem Lokal in Raunheim nahe dem Frankfurter Flughafen: In der Nacht auf Dienstag sind in der Frankfurter Straße zwei Menschen erschossen worden.
Ein großer Polizeieinsatz ist im Gange, mehrere Straßen sind entsprechend komplett gesperrt.
Der Verkehr wird von den Beamten umgeleitet.
Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr ein Bistro betreten und dann auf die zwei Personen geschossen haben.
Beide Opfer erlagen ihren Verletzungen trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch vor Ort.
Die Hintergründe der Tat sind nach den Angaben eines Sprechers der Polizei derzeit völlig unklar.
Der Täter flüchtete nach den Schüssen, die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg, laufen weiter auf Hochtouren. Auch ein Hubschrauber ist in Raunheim im Einsatz.
Erstmeldung: 7.18 Uhr, zuletzt aktualisiert: 9.01 Uhr
Titelfoto: 5VISION.NEWS