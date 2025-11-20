Heute vor 25 Jahren zeigte Honda, wozu ein Roboter fähig ist

Mit ASIMO machte Honda Science-Fiction real und setzte einen Standard, an dem sich die Robotik bis heute misst. ➤ Erfahre mehr zum humanoiden Roboter.

Von Aline Neißner

Heute vor 25 Jahren, am 20. November 2000, präsentierte Honda seinen bis dahin am weitesten entwickelten humanoiden Roboter ASIMO. Er vereinte natürliche Bewegungen, autonome Orientierung und echte Interaktion - ein Wendepunkt in der Robotik. Revolutionäre Erfindungen und vieles mehr aus aller Welt gibt es hier: Heute vor ... Jahren.

Eines der ersten Modelle von ASIMO. © Gnsin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Als Honda am 20. November 2000 den humanoiden Roboter ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility) vorstellte, galt er sofort als technisches Wunderwerk. Der kleine, freundlich wirkende Roboter zeigte Bewegungen, die man zuvor nur aus Filmen kannte: einen flüssigen, stabilen Gang, präzise Armbewegungen und die Fähigkeit, seine Umgebung aktiv wahrzunehmen. ASIMO war einer der ersten Roboter, der zuverlässig auf zwei Beinen (bipedal) laufen konnte - inklusive Stopps, Richtungswechseln und Treppensteigen. Diese natürliche Fortbewegung war ein technologischer Durchbruch, der der Robotik neue Möglichkeiten eröffnete. Heute vor ... Jahren Heute vor 28 Jahren erschüttert ein blutiges Attentat die Welt Gleichzeitig legte Honda großen Wert auf Interaktion: ASIMO konnte Stimmen erkennen, einfache Befehle verstehen und auf Gesten reagieren. Damit rückte die Vision eines alltagstauglichen Assistenzroboters erstmals in greifbare Nähe.

Die Technik hinter ASIMO

Herzstück seiner Fähigkeiten war eine Kombination aus Kamera- und Audiosystemen, Ultraschall- und Kraftsensoren sowie einem ausgefeilten Gleichgewichtsmanagement. Diese Sensorik gab ASIMO ein grundlegendes räumliches Verständnis und ermöglichte ihm, selbstständig auf Veränderungen zu reagieren. Er konnte Hindernisse erkennen, Geschwindigkeiten anpassen und sich sicher in Innenräumen fortbewegen. Zu seinen beeindruckendsten Fähigkeiten zählten stabiles zweibeiniges Gehen, das Bewältigen von Treppen, das Wechseln von Richtungen sowie - in späteren Versionen - sogar leichtes Rennen.

ASIMO konnte mit seiner Umgebung interagieren. © 123rf/coward_lion

Neben seiner Mobilität war ASIMO auch auf Interaktion ausgelegt: Er konnte Gesten und einfache Sprachbefehle erkennen, Personen identifizieren und mit freundlichen Bewegungen wie Winken oder Nicken reagieren. Seine präzise Mechatronik ermöglichte es ihm zudem, Objekte zu greifen, zu tragen und sogar Getränkeflaschen zu servieren. Dennoch handelte es sich nicht um einen autonomen Haushaltsroboter. ASIMOs Fähigkeiten waren auf vordefinierte Szenarien ausgelegt und funktionierten zuverlässig nur in kontrollierten Umgebungen. Komplexe Entscheidungen oder echte Eigenständigkeit sowie Lernfähigkeit gehörten nicht zu seinem Repertoire.

Warum ASIMO bis heute eine Ikone bleibt