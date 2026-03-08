Heute vor 105 Jahren: Dieses Ereignis prägt unseren Kalender bis heute

Am 8.3.1921 wurde der Weltfrauentag erstmals offiziell am Datum begangen, das noch heute als Feiertag gilt. Wie kam es zu diesem Tag?

Von Nele Fischer

Heute vor 105 Jahren, am 8. März 1921, wurde erstmals offiziell der Weltfrauentag begangen, wie er auch heute noch im Kalender steht. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Ursprung und Vorgeschichte

Die Internationale Sozialistische Frauenkonferenz entstammte dem Internationalen Sozialistenkongress. © Wikimedia Commons/Public Domain/Unknown author Bereits einige Jahre zuvor entstand der erste Frauentag aus dem Kampf um Gleichberechtigung, Emanzipation und speziell das Wahlrecht für Frauen. Eine zentrale Figur war unter anderen die Sozialistin Clara Zetkin. Sie schlug am 27. August 1910 auf der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen einen internationalen Frauentag vor. Inspiriert wurde sie zuvor von den USA, wo Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas am 28. Februar 1909 erstmals einen nationalen Kampftag für das Frauenwahlrecht organisierten. Ein internationaler Frauentag fand daraufhin erstmals am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz statt.

Warum dann der 8. März?

1921 wurde er jedoch offiziell auf den 8. März gelegt. Das beschloss die Zweite Internationale Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau, die jährlich einen offiziellen Internationalen Frauentag organisieren wollten. Hintergrund war eine Demonstration am 8. März 1917: Arbeiterinnen in Russland forderten "Brot und Frieden" - das Ende des Krieges sowie der Nahrungsknappheit. Der Protest gilt als Beginn der Februarrevolution und führte letztlich zum Sturz der Monarchie. In Gedenken an diesen Wendepunkt wurde der 8. März einstimmig als ein geeignetes Datum gewählt. Zunächst vor allem in kommunistischen Ländern sowie von kommunistischen Bewegungen weltweit zelebriert, erhielt der Tag ab 1975 mehr internationale Anerkennung, als er erstmals von den Vereinten Nationen begangen wurde.

Bedeutung heute