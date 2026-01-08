Heute vor 67 Jahren: Ein revolutionärer Sieg

Weitere geschichtsträchtige Ereignisse findest Du außerdem unter heute vor ... Jahren .

Heute vor 67 Jahren, am 8. Januar 1959 zog Fidel Castro in Havanna ein und erklärte den Sieg der kubanischen Revolution. Der Machtwechsel war bereits Ende 1958 eingeleitet worden, als Diktator Fulgencio Batista († 1973) aus Kuba floh.

Fidel Castro, führende Figur der kubanischen Revolution. © 123RF / emkaplin

Fidel Castro erreichte am 8. Januar 1959 mit seinen revolutionären Truppen die kubanische Hauptstadt Havanna.

Mit diesem Einzug erklärte er offiziell den Sieg der kubanischen Revolution. Zu diesem Zeitpunkt hatte der damalige Regierungschef und Diktator Fulgencio Batista das Land bereits verlassen: Er war in der Nacht zum 1. Januar 1959 ins Exil geflohen, nachdem seine Regierung zusammengebrochen war.

Der bewaffnete Aufstand begann 1956 mit der Landung der "Granma" - ein Schiff mit einer Besatzung von 82 Guerilleros und 135 Waffen.

Gemeinsam mit Mitstreitern wie Ernesto "Che" Guevara († 1967) und Camilo Cienfuegos († 1959) führte Castro einen Guerillakrieg gegen das Batista-Regime, das von Korruption, Unterdrückung und wachsender sozialer Ungerechtigkeit geprägt war.

In den letzten Wochen des Jahres 1958 gewannen die revolutionären Kräfte entscheidend an Gebieten. Die regulären Streitkräfte verloren zunehmend die Kontrolle und der Machtverlust Batistas war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aufzuhalten.

Der Einzug Castros in Havanna wurde von großen Menschenmengen begleitet. In öffentlichen Ansprachen kündigte er weitreichende politische und gesellschaftliche Veränderungen an. In den folgenden Monaten festigte die neue Führung ihre Macht, leitete tiefgreifende Reformen ein und veränderte die politische Ausrichtung Kubas grundlegend.

Der Sieg der Revolution markierte einen Wendepunkt in der Geschichte des Landes und hatte auch international weitreichende Folgen, insbesondere für die Beziehung zu den Vereinigten Staaten.