Heute vor 61 Jahren gewann Martin Luther King Jr. den Friedensnobelpreis

Heute vor 61 Jahren, am 14. Oktober 1964, gewann Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. den Friedensnobelpreis für seinen gewaltfreien Kampf gegen Rassismus und Unterdrückung und für die Bürgerrechte der Afroamerikaner.

An diesem Tag vor 61 Jahren wurde Martin Luther King Jr. der Friedensnobelpreis zuerkannt. © 123RF/popovaphoto

Bekannt ist King (*1929, †1968), der eigentlich ein Baptistenpastor war, vor allem für seine Rede "I have a dream" am 28. August 1963, die er vor mehr als 250.000 Menschen bei dem Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit hielt.

Die vorherigen Jahre waren in den Vereinigten Staaten besonders durch Spannungen und Gewalt von Weißen gegen Schwarze geprägt. Viele nahmen nicht normal an der Gesellschaft teil. Aus Angst um ihre Existenz - persönlich als auch wirtschaftlich - gingen sie beispielsweise nicht zu Wahlen.

Gleichzeitig entstand eine laute Bürgerrechtsbewegung (Civil Rights Movement) mit Martin Luther King als Symbol- und eine der zentralen Schlüsselfiguren.

Nach zivilem Ungehorsam wie Boykotten und Sit-Ins sowie Märschen und Predigten konnte die Bewegung um King neben Entführungen von und Morden an Aktivisten jedoch auch Erfolge verzeichnen.

Mit dem Civil Rights Act vom 2. Juli 1964 wurde ein Gesetz gegen Diskriminierung unterschrieben und die Rassentrennung offiziell gesetzlich aufgehoben. Ab 1965 galt auch in der Praxis ein uneingeschränktes Wahlrecht.

Für seine Arbeit wurde King am 14. Oktober der Friedensnobelpreis zuerkannt.