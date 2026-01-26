Heute vor 25 Jahren: Bei dieser Naturkatastrophe starben mehr als 20.000 Menschen

Am 26. Januar 2001 erschütterte ein Erdbeben den indischen Bundesstaat Gujarat. Das Ausmaß der Katastrophe erfährst Du auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Heute vor 25 Jahren, am 26. Januar 2001, wurde der indische Bundesstaat Gujarat von einem der verheerendsten Erdbeben seiner Geschichte heimgesucht. Die Katastrophe kostete mehr als 20.000 Menschen das Leben. Interessante historische Ereignisse gibt es hier: heute vor ... Jahren.

26. Januar 2001: Verheerendes Erdbeben in Gujarat

Bei dem Erdbeben in Gujarat starben tausende Menschen. (Symbolbild) © 123rf/liwei12 Am 26. Januar 2001 gegen 5.46 Uhr Ortszeit hinterließ ein starkes Erdbeben eine Spur der Verwüstung im westindischen Bundesstaat Gujarat. Die Stärke des Bebens wurde mit 7,7 auf der Richterskala gemessen. Die Erschütterungen dauerten 85 Sekunden an, gefolgt von mehreren Minuten leichterer Nachbeben. Das Epizentrum lag im Distrikt Kachchh, etwa 60 Kilometer von der Distrikthauptstadt Bhuj entfernt, in der damals etwa 130.000 Einwohner lebten. Auch die Städte Ahmedabad, Anjar, Gandhidham und Mundra sowie zahlreiche Dörfer wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Heute vor ... Jahren Heute vor 72 Jahren: Ein neues Zeitalter unter Wasser beginnt Die Opferzahlen stiegen stündlich rapide an. Zeitweise war von bis zu 35.000 Toten und rund 50.000 Schwerverletzten die Rede. Die meisten Todesopfer und Verletzten forderten einstürzende Häuser und herumfliegende Trümmer.

Fast zwei Millionen Menschen verloren ihr Zuhause