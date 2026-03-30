Was die Welt sonst noch berührte, steht unter heute vor ... Jahren .

Heute vor 114 Jahren, am 30. März 1912, starb Karl May, einer der meistgelesenen deutschen Schriftsteller, im sächsischen Radebeul im Alter von 70 Jahren. Sein Name ist untrennbar mit Figuren wie Winnetou und Old Shatterhand verbunden, die Generationen von Leserinnen und Lesern geprägt haben.

Porträt des deutschen Schriftstellers Karl May (1842 bis 1912). © Erwin Raupp/Public domain/Wikimedia Commons

Karl May wurde am 25. Februar 1842 in Hohenstein-Ernstthal im Landkreis Zwickau (Sachsen) geboren. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts.

Bekannt wurde er vor allem durch seine Abenteuerromane, die bis heute als Klassiker der deutschen Literatur gelten. Viele Reisen, die er beschrieb, unternahm er jedoch nie selbst.

Obwohl May seit über hundert Jahren tot ist, war die exakte Todesursache lange Zeit unklar. Auf dem offiziellen Totenschein von 1912 wurde keine eindeutige Ursache vermerkt. Historische Quellen geben als Begleiterscheinungen Herzstillstand, akute Bronchitis und Asthma an, doch diese Angaben sind nicht abschließend dokumentiert.

Im Rahmen einer Grabuntersuchung im Jahr 2014 waren Rechtsmediziner der Universität Leipzig in der Lage, Überreste von Karl May zu analysieren. Dabei wurden ungewöhnlich hohe Konzentrationen von Blei und Cadmium festgestellt - zwei Schwermetalle, die sich im Körper durch belastetes Trinkwasser, Nahrung oder auch Tabakrauch ansammeln können.

Experten gehen heute davon aus, dass eine chronische Schwermetallvergiftung eine mögliche Ursache für Karl Mays Tod gewesen sein könnte. Die Symptome, die in den letzten Lebenswochen dokumentiert sind, lassen sich teilweise mit einer solchen Vergiftung erklären.