Heute vor 114 Jahren: Karl May starb als literarischer Popstar mit vielen Identitäten
Heute vor 114 Jahren, am 30. März 1912, starb Karl May, einer der meistgelesenen deutschen Schriftsteller, im sächsischen Radebeul im Alter von 70 Jahren. Sein Name ist untrennbar mit Figuren wie Winnetou und Old Shatterhand verbunden, die Generationen von Leserinnen und Lesern geprägt haben.
Was die Welt sonst noch berührte, steht unter heute vor ... Jahren.
Karl May wurde am 25. Februar 1842 in Hohenstein-Ernstthal im Landkreis Zwickau (Sachsen) geboren. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts.
Bekannt wurde er vor allem durch seine Abenteuerromane, die bis heute als Klassiker der deutschen Literatur gelten. Viele Reisen, die er beschrieb, unternahm er jedoch nie selbst.
Obwohl May seit über hundert Jahren tot ist, war die exakte Todesursache lange Zeit unklar. Auf dem offiziellen Totenschein von 1912 wurde keine eindeutige Ursache vermerkt. Historische Quellen geben als Begleiterscheinungen Herzstillstand, akute Bronchitis und Asthma an, doch diese Angaben sind nicht abschließend dokumentiert.
Im Rahmen einer Grabuntersuchung im Jahr 2014 waren Rechtsmediziner der Universität Leipzig in der Lage, Überreste von Karl May zu analysieren. Dabei wurden ungewöhnlich hohe Konzentrationen von Blei und Cadmium festgestellt - zwei Schwermetalle, die sich im Körper durch belastetes Trinkwasser, Nahrung oder auch Tabakrauch ansammeln können.
Experten gehen heute davon aus, dass eine chronische Schwermetallvergiftung eine mögliche Ursache für Karl Mays Tod gewesen sein könnte. Die Symptome, die in den letzten Lebenswochen dokumentiert sind, lassen sich teilweise mit einer solchen Vergiftung erklären.
Fun Facts zu Karl May
#1 - Nie gereist, trotzdem weltberühmt
Obwohl Karl May seine Abenteuerromane über ferne Länder und Kulturen schrieb, hat er die meisten der beschriebenen Reisen nie selbst unternommen. Sein Wissen stützte sich auf Karten, Berichte von Reisenden und seiner eigenen Fantasie. Trotzdem wurden seine Werke weltberühmt.
#2 - Literarischer Start hinter Gittern
Karl May schrieb die ersten Abenteuerromane, obwohl er lange Zeit wegen Betrügereien oder Diebstählen im Gefängnis saß. Seine ersten literarischen Schritte machte er während Haftaufenthalten in den 1860er Jahren.
#3 - Erfundene Ikonen
Die Figur Winnetou war bzw. ist zwar sehr populär, Karl May bezog allerdings nie eine direkte Inspiration aus einem echten Häuptling. Er erfand den Charakter komplett aus seiner Vorstellungskraft, basierend auf Berichten über nordamerikanische, indigene Völker.
Einfluss und Vermächtnis
Karl May prägte die deutsche Abenteuerliteratur nachhaltig. Figuren wie Winnetou und Old Shatterhand sind bis heute kulturelle Symbole. Seine Bücher verbinden Spannung, Freundschaft und Gerechtigkeit - und beeinflussten sowohl Literatur als auch Filme und Popkultur über Generationen hinweg.
In Radebeul finden jährlich Karl-May-Festspiele statt, und das Karl-May-Museum zieht Besucher aus aller Welt an.
Titelfoto: Erwin Raupp/Public domain/Wikimedia Commons