Heute vor 74 Jahren bestieg Elisabeth II. den britischen Thron

Elisabeth II. wurde 1952 nach dem Tod ihres Vaters König Georg VI. Königin. Wie kam es zum Thronantritt und warum fand die Krönung später statt?

Von Aline Neißner

Heute vor 74 Jahren, am 6. Februar 1952, bestieg Elisabeth II. im Alter von 25 Jahren den britischen Thron. Der Thronantritt erfolgte unerwartet nach dem Tod ihres Vaters, König Georg VI., und markierte den Beginn einer Regentschaft, die die Geschichte des Vereinigten Königreichs nachhaltig prägen sollte. Spannende historische Ereignisse aus aller Welt gibt's hier: heute vor ... Jahren.

Königin Elisabeth II. während ihrer Krönungszeremonie. © Uncredited/AP +++ dpa-Bildfunk +++ König Georg VI. starb mit nur 56 Jahren am Morgen des 6. Februar 1952 auf seinem Landsitz Sandringham House in Norfolk. Der britische Monarch litt seit Jahren an gesundheitlichen Problemen und verstarb an den Folgen einer Lungenerkrankung. Sein Tod leitete einen unmittelbaren Wechsel an der Spitze der britischen Monarchie ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die damalige Prinzessin mit ihrem Ehemann Prinz Philip auf einer Auslandsreise in Kenia. Heute vor ... Jahren Heute vor 113 Jahren: Dieses Bauwerk hält längst nicht nur einen Rekord Als älteste Tochter Georgs VI. war Elisabeth gemäß der Thronfolge seine direkte Nachfolgerin. Noch am selben Tag wurde sie offiziell zur neuen Königin erklärt. Die formale Proklamation erfolgte durch den Accession Council (deutsch: Thronbesteigungsrat) in London. Elisabeth II. übernahm damit das Amt des Staatsoberhaupts des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth.

Thronantritt und Krönung - Ein wichtiger Unterschied

Der Thronantritt Elisabeths II. erfolgte unmittelbar bzw. automatisch mit dem Tod ihres Vaters. Ganz nach dem Grundsatz der britischen Monarchie: "Der König ist tot, es lebe der König." Die feierliche Krönung der jungen Monarchin fand jedoch erst mehr als ein Jahr später, am 2. Juni 1953, in der Westminster Abbey statt. Diese zeitliche Verschiebung wurde und wird auch heute noch bewusst gewählt. Gründe dafür sind der organisatorische Aufwand für die Zeremonie und die Rücksichtnahme auf die Trauerzeit nach dem Tod eines engen Familienangehörigen. Neuheit: Königin Elisabeths II. Krönung war die erste Krönung eines britischen Monarchen, die weltweit im Fernsehen übertragen und so von mehreren Millionen Zuschauern verfolgt wurde.

Elisabeths II. Thronantritt - Ein Neubeginn in bewegten Zeiten