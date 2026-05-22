22.05.2026 06:30 Heute vor 16 Jahren: Dieser Pizza-Deal mit Bitcoin ging später um die Welt

Am 22. Mai 2010 wurden erstmals Bitcoin für ein echtes Produkt genutzt: Zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin. ➤ Das steckt dahinter.

Von Aline Neißner

Heute vor 16 Jahren, am 22. Mai 2010, wurden zwei Pizzen gegen 10.000 Bitcoin getauscht - was heute absurd klingt, war damals Realität. Dieses Ereignis gilt als einer der ersten dokumentierten Einsätze von Bitcoin als Zahlungsmittel und ist heute als "Bitcoin Pizza Day" bekannt. Weitere Erfindungen und technische Fortschritte sind unter "heute vor ... Jahren" aufgelistet.

Bitcoin ist die erste Kryptowährung der Welt. © BitcoinXio/CC0/Wikimedia Commons Der erste dokumentierte Warenaustausch mit Bitcoin gilt als ein wichtiger Moment in der Entwicklung digitaler Währungen. Dabei wurde Bitcoin erstmals nicht nur als experimentelles Netzwerk genutzt, sondern gegen ein reales Gut eingetauscht. Als eine der ersten bekannten Transaktionen dieser Art bestellte der amerikanische Programmierer Laszlo Hanyecz am 22. Mai 2010 zwei Pizzen - und bezahlte diese mit 10.000 Bitcoin. Dafür veröffentlichte er ein Angebot in einem Online-Forum, in dem er Bitcoin im Austausch für eine Essenslieferung vorschlug. Eine andere Person nahm das Angebot an, bestellte die Pizzen und ließ sie an ihn liefern. Die Bezahlung erfolgte anschließend durch die Übertragung von Bitcoin innerhalb des Netzwerks. Heute vor ... Jahren Heute vor 99 Jahren: Explosion tötete 38 Kinder - das Schulmassaker von Bath Dieser Vorgang zeigt eines der grundlegenden Prinzipien von Bitcoin: Transaktionen erfolgen direkt zwischen Teilnehmern, ohne zentrale Instanz - also im Peer-to-Peer-Netzwerk (Rechnernetz gleichberechtigter Computer).

Wie hoch war der damalige Wert?

Die gezahlten 10.000 Bitcoin hatten zum Zeitpunkt der Transaktion nur einen sehr geringen Marktwert. Denn anfangs lag der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Bitcoin überwiegend im niedrigen einstelligen Bereich, das heißt, man konnte einen Bitcoin für weniger als 10 US-Dollar erwerben. Ab 2012/2013 entwickelte sich Bitcoin jedoch stark weiter, wodurch der historische Vergleich oft zur Einordnung der Preisentwicklung herangezogen wird. Hätte Hanyecz damals seine Bitcoin nicht gegen Pizzen getauscht, könnte er heute möglicherweise über ein Vermögen im Milliardenbereich verfügen.