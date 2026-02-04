Heute vor 21 Jahren: Geiselnahme mit blutigem Ende schockt die ganze Welt

Andere bedeutsame Ereignisse gibt's unter: heute vor ... Jahren .

Heute vor 21 Jahren, am 4. Februar 2005, wurde die italienische Journalistin Giuliana Sgrena ( 77) während der Besetzung des Irak in dessen Hauptstadt Bagdad gewaltsam entführt. Die Geiselnahme löste eine weltweite Welle der Solidarität aus und hatte ein blutiges Ende ungeklärter Ursache.

Die Journalistin Giuliana Sgrena war einen Monat lang die Geisel einer militanten Gruppe im Irak. © IMAGO/ZUMA Press Wire

Die italienische Journalistin Giuliana Sgrena war während der Besetzung des Irak vor Ort, um für die kommunistische Tageszeitung "Il manifesto" zu berichten. Am 4. Februar 2005 wurde sie auf dem Rückweg von einem Interview mit Flüchtlingen in der Nähe der Universität von Bagdad gewaltsam entführt.

Die Entführergruppe "Islamischer Dschihad" bekannte sich später im Internet zu der Entführung der Journalistin und forderte den Abzug italienischer Truppen aus dem Irak. Viele Zeitungen und Organisationen weltweit setzten sich massiv für die Freilassung von Giuliana Sgrena ein.

Am 8. Februar kam eine Falschmeldung einer Dschihad-Organisation in Umlauf, wonach Sgrena bereits hingerichtet worden wäre. In einer emotionalen Videobotschaft vom 16. Februar appellierte Sgrena an die italienische Regierung, die Bedingungen für ihre Befreiung zu erfüllen.

Am 19. Februar demonstrierten in Italien Hunderttausende für Ihre Freilassung und gegen den Militäreinsatz im Irak. Unterdessen führte der italienische Geheimdienst im Verborgenen Gespräche über die Freilassung von Sgrena.

Am 4. März 2005 wurde Giuliana Sgrena freigelassen. Sie sollte anschließend vom italienischen Geheimdienst zum Flughafen in Bagdad und dann nach Italien gebracht werden.