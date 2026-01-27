Heute vor 35 Jahren schrieb diese deutsche Berühmtheit Geschichte!

Am 27. Januar 1991 springt Boris Becker als erster deutscher Tennisprofi an die Spitze der Weltrangliste. Wie er das schaffte, erklärt TAG24.

Von Marcel Nasser

Schulden, Streitigkeiten vor Gericht, Gefängnisstrafe: Bei den vielen Storys rund um Boris Becker vergisst man beinahe, was er einst leistete. Der heutigen Berühmtheit glückte am 27. Januar 1991 - heute vor 35 Jahren - etwas, das vor ihm kein Deutscher geschafft hatte. Geschichten zu anderen besonderen Ereignisse gibt's unter: heute vor ... Jahren.

27. Januar 1991: Boris Becker besteigt den Tennis-Thron

Boris Becker gewann diverse Turniere - hier feiert er seinen zweiten Wimbledon-Triumph. © Wolfgang Eilmes/dpa Zu Beginn der 90er-Jahre war Becker schon eine echte Größe im Tennissport. Kein Wunder: Schließlich setzte er bereits im Jahr 1985 ein fettes Ausrufezeichen, indem er im Alter von 17 Jahren zum jüngsten Wimbledon-Sieger aller Zeiten wurde. Bis das Tennis-Ass die absolute Spitze erreichen und noch mal Geschichte schreiben sollte, dauerte es allerdings noch ein paar Jahre. Am 27. Januar 1991 war es dann endlich so weit: Boris Becker triumphierte bei der Australian Open und wurde als erster Deutscher überhaupt die Nummer eins der Tennisweltrangliste! Zuvor musste sich der damals 23-Jährige im Finale mit dem Tschechen Ivan Lendl auseinandersetzen, wobei der Start für ihn komplett in die Hose ging ...

Wie ein Kämpfer die Nummer eins wurde

Ein starker Gegner und Rückenprobleme machten Becker zu Matchbeginn das Leben schwer. Er konnte wegen Verspannungen nur gehemmt agieren und verlor den ersten Satz glasklar mit 1:6. So konnte es nicht weitergehen, eine Lösung musste her. Und genau da kommen Beckers damaliger Physiotherapeut Todd Snyder und eine "Wundersalbe" ins Spiel. Der Tennisstar bekam eine ordentliche Massage und wurde mit wärmender Creme eingeschmiert. Von da an ging es bergauf.