Heute vor 55 Jahren brachte Apollo 14 diese kuriose Fracht auf den Mond

Am 31. Januar 1971 schickte die NASA die Apollo 14 auf den Mond. Mit drei Astronauten reisten über 500 Samen verschiedenster Baumarten mit.

Die drei Astronauten der Apollo 14 führten zahlreiche Experimente auf dem Mond durch. © 123rf/vadosloginov

Dieser Meilenstein der Raumfahrt-Geschichte zeigte, dass nach der Beinahe-Katastrophe der Apollo 13 die bemannte Raumfahrt noch längst nicht der Vergangenheit angehörte.

Kommandant wurde der erfahrene Alan Shepard, der bereits 1961 als erster Amerikaner im Weltraum war. Er schlug die berühmt-berüchtigten Golfbälle auf dem Mond.

Mit ihm starteten Edgar Mitchell und Stuart Roosa zur weltweit dritten bemannten Mondmission. Der Start erfolgte vom Kennedy Space Center Cape Caneveral in Florida. Die Landung auf dem Mond gelang am 5. Februar 1971.

Doch beinahe wäre alles schiefgelaufen. Das Andocken an die Mondlandefähre gelang nach einigen Misserfolgen erst beim letzten Versuch.

Um näheren Aufschluss über die frühe Geschichte des Mondes zu erlangen, sammelten die Astronauten verschiedene Gesteine. Am Ende der Mission brachten sie 40 Kilogramm Mondgestein mit zur Erde.