Heute vor 113 Jahren: Dieses Bauwerk hält längst nicht nur einen Rekord

Von Nele Fischer

Heute vor 113 Jahren, am 2. Februar 1913, wurde ein Koloss eingeweiht: die Grand Central Station (eigentlich Grand Central Terminal). Welche Ereignisse sich noch jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Die Anfänge des Grand Central Terminals

Heute vor 113 Jahren wurde das Grand Central Terminal eingeweiht. © Unsplash/Uwe Conrad Die Geschichte des kultigen Bahnhofs beginnt bereits 1871 mit dem Bau des Grand Central Depots - dem ursprünglichen Bahnhof - an der Ecke der 42nd Street und Park Avenue in Manhattan, New York. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Komplex umfassend umgebaut, erweitert und 1900 in Grand Central Station umbenannt - nicht nur mit neuer Fassade, sondern auch mit beeindruckenden sechs Geschossen. Der entscheidende Wandel folgte aber 1913. Bis dahin wurde der Bahnhof erneut umgebaut und modernisiert. Als Kopfbahnhof enden die Gleise im Gebäude, sodass Züge zur gleichen Seite wieder herausfahren müssen. Mit der feierlichen Neueröffnung als Grand Central Terminal am 2. Februar 1913 stieg New York auf Elektrozüge um und verabschiedete sich endgültig von Dampflokomotiven. Der erste Zug verließ an diesem Tag um 12.20 Uhr den Bahnhof - den modernsten Verkehrsknotenpunkt sowie das größte und teuerste Bahnhofsprojekt seiner Zeit.

Ein Ort der Superlative

Auch heute gehört er zu den größten Bahnhöfen der Welt. Mit 67 Gleisen an 44 Bahnsteigen und einer Fläche von 19 Hektar führt er sowohl hinsichtlich der Fläche als auch der Gleise. Aber nicht nur das: Er ist mit jährlich etwa 21 Millionen Besuchern auch eine der am meisten besuchten Touristenattraktionen weltweit sowie einer der am meisten fotografierten Plätze in New York City und den gesamten USA. Gleichzeitig gehört das zugehörige Fundbüro zu den erfolgreichsten der USA. Etwa 60 Prozent der 50.000 jährlich verlorenen Objekten finden den Weg erfolgreich an den Besitzer zurück. Bei täglich etwa 750.000 Menschen, die den Bahnhof passieren, sammelt sich von Portemonnaies und Schlüsseln bis hin zu lebendigen Kaninchen, Stoßstangen und Beinprothesen sowie Instrumenten alles Mögliche an.

Was den Bahnhof weiterhin so weltberühmt macht

Es sind natürlich nicht diese Titel, die die Menschen zum Bahnhof ziehen. Außerdem lockt er nicht nur Reisende und Pendler an, sondern auch zahlreiche Interessierte, die die Bahnhofshalle einmal mit eigenen Augen gesehen haben wollen. Die beeindruckende Bahnhofshalle mit ihren Rundbogenfenstern und astrologischem Wandbild an der Decke kennen viele nämlich als Kulisse in unzähligen Filmen. Generell hat das Grand Central Terminal einiges zu entdecken und zu bieten: von gehobenen Restaurants und einem Markt, über die Flüstergalerie bis hin zu einem Tennisplatz im Bahnhof. Es werden sogar geführte Grand Central Walking Tours angeboten, in denen man mehr lernen kann - zum Beispiel über das geheime Gleis.

Die Whispering Gallery (Flüstergalerie) im Bahnhof lockt interessierte Touristen. © Wikimedia Commons/CC-BY-SA-4.0/Ɱ

Bahnhof als Wahrzeichen