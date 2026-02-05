Heute vor 68 Jahren: Diese verlorene Bombe ist noch heute eine unsichtbare Gefahr

Seit dem 5.2.1958 verschollen und eine unsichtbare Gefahr: Darum wurde diese Wasserstoffbombe abgeworfen.

Von Nele Fischer

Heute vor 68 Jahren, am 5. Februar 1958, wurde nach einem Unfall eine Wasserstoffbombe von einem Flugzeug abgeworfen und ging verloren. Bis heute ist sie ungeborgen und bedroht eine US-amerikanische Insel. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Wie kam es dazu?

Heute vor 68 Jahren wurde diese Bombe abgeworfen. © Wikimedia Commons/Public Domain/US Atomic Energy Commission Am 5. Februar 1958 ist die Boeing B-47, ein strategischer Bomber der US Air Force, bei einem Übungsflug mit dem Jagdflugzeug F-86 zusammengestoßen. Dreimal versuchte man zunächst, die beschädigte B-47 zu landen. Da man bei einem Crash die Explosion des Sprengstoffs riskieren würde, entschloss man sich, die Bombe über dem Wasser - genauer gesagt über der Wassaw Sound, einer Bucht südwestlich der Insel Tybee (Georgia, USA) - abzuwerfen. Heute vor ... Jahren Heute vor 23 Jahren nahm die 113. Space-Shuttle-Mission ein tragisches Ende Bei einer Fluggeschwindigkeit von etwa 370 Kilometern pro Stunde wurde sie aus 2000 Metern Höhe von Bord geworfen. Zu einer Explosion kam es dabei nicht. Die B-47 konnte anschließend an der Air Force Base im nahegelegenen Savannah (Georgia, USA) landen. Nach großflächigen Durchsuchungen wurde die Bombe einige Tage später als verschollen erklärt.

Um was für eine Bombe handelt es sich?

Bei der Tybee-Bombe - benannt nach der Insel, in deren Nähe sie verloren gegangen ist - handelt es sich um eine von mindestens sechs verschollenen Kernwaffen der USA. Die Mark-15-Wasserstoffbombe mit der Seriennummer No. 47782 ist vier Meter lang und 3,5 Tonnen schwer. Mit 180 Kilogramm Sprengstoff und hochangereichertem Uran hat sie eine Sprengkraft von 1,69 bis 3,7 Megatonnen. Bei einer Explosion soll die Bombe einen Feuerball mit einem Radius von fast zwei Kilometern sowie massive Schäden und Verbrennungen dritten Grades bis in zehnfache Entfernung verursachen können.

In der Umgebung der Tybee Island gilt die potenziell gefährliche Wasserstoffbombe als verschollen. © 123RF/dbvirago

Ausgehende Gefahr bis heute?