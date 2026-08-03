03.08.2026 06:30 Heute vor 143 Jahren: Ein verschwundenes Mädchen, ein Dorf voller Gerüchte und ein Urteil mit Folgen

Am 3. August 1883 endete die Affäre von Tiszaeszlár mit einem Freispruch. ➤ Ein Prozess um eine verschwundenes Mädchen, der ganz Europa bewegte.

Von Aline Neißner

Heute vor 143 Jahren, am 3. August 1883, fiel das Urteil in einem Prozess um ein verschwundenes Mädchen. Die sogenannte Affäre von Tiszaeszlár bewegte ganz Europa. Viele spannende Geschichten aus aller Welt gibt's hier: heute vor ... Jahren.

Bericht in der damaligen Wochenzeitung. © Vasárnapi Ujság, Ábrányi Lajos/Public Domain/Wikimedia Commons Ausgangspunkt war das Verschwinden des 14-jährigen christlichen Bauernmädchens Eszter Solymosi am 1. April 1882 im Dorf Tiszaeszlár (Ungarn). Schnell gerieten Mitglieder der jüdischen Gemeinde unter Verdacht. Ihnen wurde ein angeblicher Ritualmord vorgeworfen - eine seit dem Mittelalter verbreitete antisemitische Ritualmordlegende, für die es keinerlei historische Belege gibt. Demnach sei das Mädchen anlässlich des bevorstehenden Pessachfestes von der jüdischen Bevölkerung geopfert worden. Aufgrund dieser Gerüchte soll die Mutter schließlich Anzeige erstattet haben, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie angeblich von dem Mord geträumt habe. Heute vor ... Jahren Heute vor 52 Jahren starb ein Autor mit Gespür für Alltag und Gesellschaft Am 18. Juni 1882, also rund zweieinhalb Monate nach ihrem Verschwinden, wurde in der Theiß, einem Nebenfluss der Donau, die Leiche eines jungen Mädchens gefunden. Nach Einschätzung der Behörden handelte es sich um Eszter Solymosi. Die Todesursache sei mit großer Wahrscheinlichkeit Ertrinken. Ob das jedoch unter Fremdeinwirkung passierte oder ein Unfall war, konnte nie zweifelsfrei geklärt werden.

Warum das Gericht die Angeklagten freisprach

Im Verlauf des Prozesses waren zahlreiche Mitglieder der örtlichen jüdischen Gemeinde in Haft genommen worden. Gegen 15 von ihnen wurde schließlich Anklage wegen Mordes an dem Mädchen erhoben. Mit der Zeit zeigte sich jedoch, dass die Vorwürfe nicht durch belastbare Beweise gestützt werden konnten. Mehrere Zeugenaussagen erwiesen sich als widersprüchlich und reichten nach Auffassung des Gerichts nicht aus, um die Schuld der Angeklagten nachzuweisen. Nach monatelanger Verhandlung sprach das Gericht am 3. August 1883 alle Angeklagten frei.