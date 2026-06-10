10.06.2026 06:30 Heute vor 82 Jahren: Warum ein ganzes Dorf 1944 ausgelöscht wurde

Am 10. Juni 1944 zerstörte die SS Oradour-sur-Glane. 642 Menschen starben. ➤ Hintergründe, Ablauf und Bedeutung des Massakers.

Von Aline Neißner

Heute vor 82 Jahren, am 10. Juni 1944, wurde das französische Dorf Oradour-sur-Glane zum Schauplatz eines der schwersten Kriegsverbrechen in Westeuropa während des Zweiten Weltkrieges. Innerhalb weniger Stunden töteten Soldaten der Waffen-SS mehr als 600 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder. Welche historischen Momente sich außerdem jähren, erfährst Du hier: heute vor ... Jahren.

Die Ruinen von Oradour-sur-Glane, nachdem die SS das französische Dorf im 2. Weltkrieg zerstört hatte. © 123rf/hansenn Das Ereignis passierte wenige Tage nach der alliierten Landung in der Normandie. Deutsche Truppen bewegten sich durch Frankreich und gingen verstärkt gegen Widerstandskämpfer vor. Die 2. SS-Panzerdivision "Das Reich" war dabei für zahlreiche Gewaltmaßnahmen und Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung verantwortlich. Bereits einen Tag zuvor, am 9. Juni, hatten die Soldaten in der Stadt Tulle 99 willkürlich ausgewählte Zivilisten als Racheaktion auf einen vorangegangenen militärischen Erfolg französischer Widerstandskämpfer erhängt. Heute vor ... Jahren Heute vor 55 Jahren: Was diese Frauen öffentlich zugaben, war ein Skandal Am 10. Juni 1944 erreichten die SS-Männer das Dorf Oradour-sur-Glane, das von ihnen umstellt und abgeriegelt wurde. Alle Bewohner sowie aufgespürte Menschen aus der Umgebung wurden auf dem Marktplatz zusammen getrieben.

Das Massaker an den Männern, Frauen und Kindern

Die Männer wurden von den Frauen und Kindern getrennt und in mehrere Scheunen gebracht. Kurz darauf fielen Schüsse - die versammelten Männer wurden getötet, Überlebende aus nächster Nähe erschossen. Um spätere Identifizierungen unmöglich zu machen, verbrannten die SS-Soldaten anschließend die Körper. Frauen und Kinder waren derweil in der Dorfkirche eingesperrt. Dort wurde eine Rauchbombe gezündet, wodurch sich erstickender Qualm und starke Hitze entwickelten. Gleichzeitig schossen die SS-Männer auf fliehende Personen und warfen Handgranaten in das Gebäude. Schließlich wurde die Kirche in Brand gesteckt, wobei fast alle Eingeschlossenen starben. Nach dem Massaker an den Einwohnern plünderten die Täter sämtliche Häuser und brannten das Dorf daraufhin nieder. Letztlich wurden in Oradour 642 Menschen ermordet, darunter mehr als 200 Kinder.

In der Dorfkirche von Oradour wurden Frauen und Kinder getötet. © Benutzer:Dna-Dennis/Public domain/Wikimedia Commons

Unzureichende Strafverfolgung

Für das Massaker von Oradour wurden nur wenige Täter bestraft. 1953 verurteilte ein Militärgericht in Bordeaux zwar 21 SS-Angehörige, doch viele - vor allem zwangsrekrutierte Elsässer - wurden kurz darauf von ihrer Schuld befreit, andere bis 1959 aus der Haft entlassen. Zentrale Verantwortliche entgingen der Justiz: Adolf Diekmann, Befehlsgeber der Mordaktion, fiel 1944 im Krieg. Heinz Lammerding, Generalleutnant der SS-Division, wurde zwar in Frankreich verurteilt, aber nie ausgeliefert und lebte unbehelligt in Deutschland. Spätere Abkommen ermöglichten zwar weitere Verfahren, kamen für die Haupttäter jedoch zu spät.

Ein Verbrechen im Kontext des Krieges

Als mögliches Motiv wird eine Vergeltungsmaßnahme im Zusammenhang mit Aktivitäten französischer Widerstandskämpfer diskutiert. Ein eindeutiger direkter Anlass in Oradour-sur-Glane selbst ist jedoch historisch nicht belegt. Die Tat wird im Zusammenhang von Unterdrückung und Abschreckung durch deutsche Besatzungstruppen eingeordnet.