Heute vor 81 Jahren: Als in Aussig der Frieden von neuer Gewalt überschattet wurde

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Der Zweite Weltkrieg war vorbei, doch die Gewalt endete nicht überall: Heute vor 81 Jahren, am 31. Juli 1945, löste eine Explosion in einem Munitionslager in Aussig an der Elbe gewaltsame Ausschreitungen gegen die deutschsprachige Bevölkerung aus.

Gedenktafel an das Massaker von Aussig auf der Elbbrücke in Aussig (Ústí nad Labem). © SchiDD/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons

Aussig an der Elbe, das heutige Ústí nad Labem in Tschechien, war im Sommer 1945 eine Stadt zwischen Neuanfang und Vergeltung. Der Krieg war zwar vorbei, doch die Folgen der nationalsozialistischen Besatzung und die Spannungen zwischen Tschechen und Deutschen prägten den Alltag.

Am 31. Juli 1945 explodierte im Stadtteil Krásné Březno (Schönpriesen) ein Munitionslager, wobei mindestens 27 Menschen starben. Schnell verbreiteten sich Gerüchte, denen zufolge die deutsche Bevölkerung dafür verantwortlich gemacht wurde.

Die genaue Ursache der Explosion konnte allerdings bis heute nicht eindeutig geklärt werden.

Kurz danach eskalierte die Situation. In verschiedenen Teilen der Stadt kam es zu Gewalt gegen deutsche Einwohner. Besonders bekannt wurden die Vorfälle an der Elbbrücke und am Bahnhof. Menschen wurden misshandelt, in die Elbe gestoßen und getötet.

Die genaue Zahl der Todesopfer der Ausschreitungen ist historisch nicht abschließend geklärt. Je nach Quelle finden sich Schätzungen von mehreren Dutzend bis etwa 80 bis 100 Opfern.