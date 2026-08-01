Heute vor 22 Jahren: Dieses Feuer hat tiefe Wunden in Paraguay hinterlassen

Begebenheiten, die die Welt bewegten, gibt es hier: heute vor ... Jahren .

Heute vor 22 Jahren, am 1. August 2004, ereignete sich in Paraguays Hauptstadt Asunción eine der schwersten Brandkatastrophen Südamerikas. Innerhalb weniger Minuten verwandelten Flammen und dichter Rauch das Einkaufszentrum Ycuá Bolaños in einen Ort des Schreckens. Hunderte Menschen kamen ums Leben.

Gedenkveranstaltung vor dem Haupteingang des Supermarkts in Asunción. © Astro1991/Gemeinfrei/Wikimedia Commons

Nach den anschließenden Ermittlungen entstand das Feuer vermutlich im Bereich der Grill- und Küchenanlage des zum Supermarkt gehörenden Restaurants. Innerhalb kurzer Zeit breiteten sich Flammen und dichter Rauch im gesamten Gebäude aus.

Zum Ausmaß der Katastrophe trug bei, dass viele Menschen das Gebäude nicht rechtzeitig verlassen konnten. Den späteren Untersuchungen zufolge waren Ausgänge verschlossen oder nur eingeschränkt nutzbar, wodurch Plünderungen verhindert werden sollten.

Dieser Umstand erschwerte allerdings die Flucht erheblich und wurde letztlich zu einem zentralen Gegenstand der strafrechtlichen Aufarbeitung.

Als das Feuer an diesem 1. August 2004 um die Mittagszeit ausbrach, hielten sich neben den Beschäftigten auch zahlreiche Kundinnen und Kunden im Einkaufszentrum auf - darunter viele Familien, um gemeinsam einzukaufen oder zu essen.

Die Rettungskräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen und versuchten, so viele Menschen wie möglich aus dem Gebäude zu retten. Für viele kam jedoch jede Hilfe zu spät. Rund 400 Menschen verloren ihr Leben, Hunderte weitere wurden verletzt.