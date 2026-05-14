14.05.2026 06:30 Heute vor 56 Jahren: Spektakulärer Gefängnisausbruch ließ linksextremistische RAF entstehen

Erfahre, wie die Baader-Befreiung 1970 die RAF entstehen ließ und welche gesellschaftlichen Folgen der linksextremistische Terror hatte.

Von Aline Neißner

Heute vor 56 Jahren, am 14. Mai 1970, wurde Andreas Baader gewaltsam aus der Berliner Haftanstalt befreit. Die Aktion, geplant von einer Gruppe rund um Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof, markierte den Startschuss der linksextremen Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF). Viele weitere historische Ereignisse findest Du unter "heute vor ... Jahren".

14.5.1970: Bewaffnete Befreiung des inhaftierten Andreas Baader. © Fotomontage: Konrad Giehr/dpa, -/dpa In den späten 1960er-Jahren war die Bundesrepublik geprägt von politischen Spannungen: Studentenbewegungen, Anti-Vietnamkrieg-Proteste und die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit dominierten das gesellschaftliche Klima. Viele junge Menschen radikalisierten sich und suchten nach Wegen, gegen den Staat vorzugehen. Einzelne sahen bewaffneten Widerstand als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele. So auch Andreas Baader. Der damals 27-Jährige saß 1970 in der Berliner Justizvollzugsanstalt, weil er zuvor unter anderem wegen Kaufhausbrandstiftung verhaftet worden war. Baader galt als radikaler Aktivist der linken Szene und war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Heute vor ... Jahren Heute vor 45 Jahren entkam Papst Johannes Paul II. nur knapp dem Tod Die Befreiung Baaders wurde von Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und weiteren Unterstützern geplant, um ihn aus der Haft zu holen und die organisatorische Basis für die spätere Rote Armee Fraktion (RAF) zu schaffen. Die Aktion hatte das Ziel, Baader wieder in die Bewegung zurückzuführen und damit den bewaffneten Widerstand gegen den Staat zu stärken.

Die Befreiung Andreas Baaders

Am 14. Mai 1970 gelang Andreas Baader die Flucht aus der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel. Die Befreiung wurde von mehreren Beteiligten sorgfältig geplant. Mit einer Kombination aus Überrumpelung und Ablenkung verschafften sie sich Zugang zur Haftanstalt. Baader sollte wegen angeblicher Recherchearbeiten für ein gemeinsames Buch mit Ulrike Meinhof in das "Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen" ausgeführt werden.

Der Ablauf im Überblick

Am Tag der Befreiung wurde Baader in den Lesesaal des Instituts gebracht, wo er und Meinhof unter polizeilicher Aufsicht für einige Zeit Zeitschriften austauschten und sich Notizen machten. Schließlich betraten drei weitere Unterstützer das Gebäude. Ein vermummter Mann schoss auf einen Institutsangestellten und verletzte ihn dabei schwer. Die Angreifer stürmten dann den Lesesaal, bedrohten die Justizbeamten mit Schusswaffen und setzten Tränengas ein. In dem Handgemenge wurde geschossen, wodurch es zu leichten Verletzungen bei den Beamten kam. Anschließend sprang die Gruppe um Baader durch ein Fenster und entkam zu einem bereitstehenden Fluchtauto. Sie wechselte später mehrfach das Fahrzeug, sodass die Polizei ihre Spur verlor. Die Befreiung machte die Gruppe bundesweit bekannt und zeigte erstmals ihre Handlungsfähigkeit.

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