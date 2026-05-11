11.05.2026 06:30 Heute vor 15 Jahren: Europa setzte ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Istanbul-Konvention: Das Übereinkommen des Europarats von 2011 schützt Frauen, bekämpft häusliche Gewalt und stärkt Gleichstellung in Europa.

Von Aline Neißner

Heute vor 15 Jahren, am 11. Mai 2011, schrieb Europa Geschichte: Der Europarat verabschiedete ein Übereinkommen, das Frauenrechte stärkt und häusliche Gewalt bekämpft. Wichtige Ereignisse aus Politik, Geschichte und anderen Bereichen gibt es hier: heute vor ... Jahren.

Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung. (Symbolfoto) © 123rf/blueskyimage In der sogenannten Istanbul-Konvention wurde am 11. Mai 2011 von 13 Mitgliedsstaaten des Europarates das "Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt" unterzeichnet. Es trat am 1. August 2014 in Kraft und gilt als das erste rechtsverbindliche europäische Instrument, das gezielt Frauen sowie Mädchen schützt und Täter bestraft. Die Hauptziele auf einen Blick: Heute vor ... Jahren Heute vor 36 Jahren: Dieser Beschluss eröffnete DDR-Schülern neue Chancen gesellschaftliche Prävention: Aufklärung, Bildung, Sensibilisierung

Aufklärung, Bildung, Sensibilisierung Angebot von Schutzmaßnahmen: Notunterkünfte, Beratung, rechtliche Hilfe

Notunterkünfte, Beratung, rechtliche Hilfe strafrechtliche Verfolgung: Sanktionen für Täter

Sanktionen für Täter Gleichstellung der Geschlechter: Förderung langfristiger Chancengleichheit Denn: Gewalt gegen Frauen wird klar als Menschenrechtsverletzung und Diskriminierung anerkannt.

Umsetzung und Überwachung

Die Konvention legt klare Definitionen für Gewaltformen fest, darunter physische, psychische, sexuelle und wirtschaftliche Gewalt. Staaten, die das Übereinkommen rechtsverbindlich bestätigen, müssen Schutzangebote schaffen, öffentliche Kampagnen starten und Prävention systematisch umsetzen. Dabei spielen Schulen, Behörden und soziale Einrichtungen eine wichtige Rolle. Als ein unabhängiges Expertengremium des Europarats überwacht die GREVIO-Kommission (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) mittels Empfehlungen oder regelmäßig angeforderten Staatenberichten die Einhaltung der Umsetzung. Herausforderungen bestehen vor allem in der Anpassung nationaler Gesetze, in der finanziellen Ausstattung von Schutzmaßnahmen sowie in der Sensibilisierung der Bevölkerung.