16.06.2026 06:30 Heute vor 76 Jahren: Rätselhafte Käferplage - Was wirklich hinter dem Amikäfer steckte

1950 startete die DDR Maßnahmen gegen den sogenannten Amikäfer. ➤ Warum hieß der Kartoffelkäfer in der DDR so?

Von Aline Neißner

Heute vor 76 Jahren, am 16. Juni 1950, wurde ein Käfer zum politischen Symbol: Im Frühjahr 1950 kämpfte die DDR gegen eine Kartoffelkäferplage - doch in der Sprache der Zeit hieß der Schädling plötzlich "Amikäfer" und galt als Biowaffe. Andere kuriose, aber auch bewegende Geschichten aus aller Welt gibt es hier: heute vor ... Jahren.

Der Begriff "Amikäfer" wurde 1950 in der DDR propagandistisch verwendet. © Fotomontage: Dr. Erhard Geißler/CC BY 4.0/Wikimedia Commons, José Luis Cernadas Iglesias/CC BY 2.0/Wikimedia Commons Am 16. Juni 1950 rückte durch eine Schlagzeile in der DDR ein Insekt in den Fokus, das zum damaligen Zeitpunkt für große Teile der Landwirtschaft zum echten Problem wurde: der Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata). Der Schädling befällt Kartoffelpflanzen und kann ganze Ernten gefährden. In der damaligen öffentlichen Sprache tauchte dabei auch der Begriff "Amikäfer" auf. Gemeint war damit derselbe Kartoffelkäfer - allerdings in einer politisch gefärbten Bezeichnung. Hintergrund: Die DDR-Führung konnte die Kartoffelkäferplage nicht kontrollieren und griff sie daher zu Propagandazwecken auf. Schließlich wurde behauptet, die Käfer seien von den USA gezielt als biologische Waffe eingesetzt und durch amerikanische Flugzeuge über der DDR abgeworfen worden, um die ohnehin bereits mangelhafte Landwirtschaft zu sabotieren. Heute vor ... Jahren Heute vor 10 Jahren: Was als Partynacht begann, endete in einer Tragödie mit 49 Toten Dabei ist der Schädlingsbefall keineswegs neu. Der aus Amerika stammende Kartoffelkäfer (auch Coloradokäfer genannt) hatte sich nämlich bereits in den 1930er-Jahren in Europa ausgebreitet und erreichte Deutschland etwa 1936.

Vereinfachung komplexer Probleme und propagandistische Mobilisierung

Immerhin sollen einige Bauern unter anderem beobachtet haben, dass die Käfer vermehrt nach auffälligen Fluggeräuschen auftraten, oder an ungewöhnlichen Fundorten. Ein idealer Nährboden für Propaganda, den die DDR für sich nutzte, um sich vom Westen abzugrenzen, auch von den USA. So erschien am 16. Juni 1950 in der Tageszeitung Neues Deutschland (heute: nd) die Schlagzeile: "Außerordentliche Kommission stellt fest: USA-Flugzeuge warfen große Mengen Kartoffelkäfer ab." In diesem Zusammenhang entstand der Begriff "Amikäfer". Durch die emotionale Aufladung des Begriffs wuchs das Misstrauen der DDR-Bevölkerung gegenüber den USA. Gleichzeitig machte diese Schuldzuweisung die landwirtschaftlichen Schwierigkeiten leichter erklärbar. Schließlich war ein "Feindbild" kommunikativ einfacher zu vermitteln als biologische oder agrarwissenschaftliche Ursachen. Die Bezeichnung hatte aber auch eine mobilisierende Funktion. Denn dadurch wurde die allgemeine Aufmerksamkeit erhöht, was letztlich dabei half, öffentliche Kampagnen gegen den Schädling stärker zu unterstützen und mehr Menschen zur Mithilfe zu motivieren.

Kampf gegen die Ernteverluste

Unabhängig von der politischen Sprache war die Situation auf den Feldern tatsächlich ernst. Kartoffeln gehörten zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln, entsprechend groß war der Handlungsdruck. Die DDR setzte deshalb auf ein Bündel an Maßnahmen: großflächiges Absammeln der Käfer und Larven

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

organisierte Aktionen in Gemeinden, Betrieben und Schulen Ziel war es, die Ausbreitung schnell einzudämmen und Ernteausfälle zu minimieren.