29.07.2026 06:30 Heute vor 52 Jahren starb ein Autor mit Gespür für Alltag und Gesellschaft

Seine Bücher gehören bis heute zu den bekanntesten Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur. 1974 starb Erich Kästner. ➤ Ein Blick auf sein Leben.

Von Aline Neißner

Heute vor 52 Jahren, am 29. Juli 1974, starb Erich Kästner in München im Alter von 75 Jahren. Der in Dresden geborene Schriftsteller prägte mit seinen Kinderbüchern, Romanen und Gedichten Generationen von Kindern und Erwachsenen. Weitere Ereignisse, die sich jähren, kannst Du hier nachlesen: heute vor ... Jahren.

Erich Kästner (1899 bis 1974): Seine Bücher wurden von den Nazis verbrannt. © Goebel/dpa Geboren wurde Erich Kästner am 23. Februar 1899 in Dresden. Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete er zunächst als Journalist, bevor er mit seinen Büchern einem breiten Publikum bekannt wurde. Neben Kinder- und Jugendbüchern schrieb er auch Gedichte, Romane und satirische Texte. Seine verständliche Sprache, lebensnahen Figuren und gesellschaftlichen Beobachtungen machten ihn weit über Deutschland hinaus bekannt Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden Kästners Bücher 1933 bei den Bücherverbrennungen öffentlich verbrannt. Er gehörte zu den wenigen Autoren, die das Ereignis selbst miterlebten, indem er sich unerkannt unter die Zuschauer mischte. Später schilderte er dieses Erlebnis in seinen autobiografischen Aufzeichnungen. Heute vor ... Jahren Heute vor 28 Jahren: Ein verschütteter Bergmann wird nach neun Tagen lebend gerettet Und obwohl viele seiner Werke in Deutschland verboten waren, blieb der Autor im eigenen Land. Veröffentlichen konnte er hier nur noch eingeschränkt und teilweise unter einem Pseudonym. Erich Kästner starb am 29. Juli 1974 im Alter von 75 Jahren in München. In seinen letzten Lebensjahren litt er an einer Krebserkrankung.

Diese Werke machten Erich Kästner berühmt

Erich Kästners Werke verbinden oft Humor und Menschlichkeit. Obwohl er vor allem als Kinderbuchautor bekannt ist, schrieb er auch gesellschaftskritische Texte für Erwachsene. Im Mittelpunkt stehen häufig Freundschaft, Verantwortung, Mut und die Frage, wie Menschen in schwierigen Situationen handeln. Zu seinen bekanntesten Werken gehören unter anderem folgende: Emil und die Detektive (1929)

Pünktchen und Anton (1931)

Fabian. Die Geschichte eines Moralisten (1931)

Das fliegende Klassenzimmer (1933)

Das doppelte Lottchen (1949)

Die Konferenz der Tiere (1949) Gemeinsam ist vielen seiner Werke, dass Kästner ernste Themen in einer klaren, verständlichen Sprache behandelt. Seine Geschichten vermitteln Werte wie Ehrlichkeit, Zivilcourage, Empathie und Verantwortungsbewusstsein, ohne jedoch belehrend zu wirken. Gerade diese Verbindung aus Unterhaltung und gesellschaftlicher Botschaft trägt dazu bei, dass viele seiner Bücher bereits mehrfach verfilmt wurden und bis heute regelmäßig in neuen Ausgaben erscheinen. Selbst an Schulen gehören seine Werke vielerorts weiterhin zum Unterricht.