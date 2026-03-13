Heute vor 72 Jahren: Der KGB startete als zentrale Sicherheitsbehörde der Sowjetunion

Am 13. März 1954 wurde der KGB gegründet ➤ ✓ Hintergründe, ✓ Struktur und ✓ Aufgaben des sowjetischen Geheimdienstes im Überblick.

Von Aline Neißner

Heute vor 72 Jahren, am 13. März 1954, erfolgte durch einen Beschluss des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR die Gründung des KGB. Das "Komitee für Staatssicherheit" wurde als zentrale Sicherheits- und Geheimdienstbehörde der Sowjetunion eingerichtet und bestand bis 1991. Viele weitere historische Ereignisse aus aller Welt gibt's hier: heute vor ... Jahren.

Ehemaliges KGB-Hauptquartier am Lubjanka-Platz in Moskau (Russland) und KGB-Emblem. © Fotomontage: 123rf/iofoto, jgaray/Public domain/via Wikimedia Commons Nach dem Tod von Josef Stalin am 5. März 1953 begann innerhalb der sowjetischen Führung ein Umbau der Sicherheitsstrukturen. Unter dem späteren Parteichef Nikita Chruschtschow wurden Kompetenzen neu verteilt. Ziel war es, die zuvor stark gebündelten Sicherheitsapparate organisatorisch zu trennen und direkter staatlicher Kontrolle zu unterstellen. Die Gründung des KGB (russisch: Komitet gosudarstwennoi besopasnosti) war somit eine Reaktion auf die Ära Stalin (und vor allem auf den mächtigen Geheimdienstchef Lawrenti Beria). Man wollte verhindern, dass jemals wieder eine einzelne Person den Sicherheitsapparat als private Machtbasis gegen die Partei nutzen kann. Heute vor ... Jahren Heute vor 105 Jahren: Dieses Ereignis prägt unseren Kalender bis heute Das bisherige Ministerium für Staatssicherheit (MGB) wurde herabgestuft: Aus einem eigenständigen Ministerium wurde ein Komitee für Staatssicherheit beim Ministerrat der UdSSR.

Vorgängerorganisation des KGB

Die Gründung des KGB war kein völliger Neuanfang, sondern stand in einer langen Entwicklungslinie sowjetischer Sicherheitsorgane. Organisatorisch entstand der KGB aus dem Innenministerium der UdSSR (MWD), das zuvor das Ministerium für Staatssicherheit (MGB) absorbiert hatte. Als institutioneller Vorläufer gilt das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten (NKWD), das 1954 aber nicht mehr existierte. Erster Vorsitzender war Iwan Alexandrowitsch Serow (1954 bis 1958).

Schon gewusst? Der aktuelle russische Präsident Wladimir Putin war in der Zeit von 1975 bis 1990 Mitarbeiter beim KGB.

Aufgaben des KGB bei seiner Gründung

Der in verschiedenen Hauptverwaltungen bzw. Verwaltungen unterteilte KGB vereinte mehrere zentrale Funktionen: Auslandsaufklärung (Erste Hauptverwaltung): Spionage und Informationsbeschaffung im Ausland

(Erste Hauptverwaltung): Spionage und Informationsbeschaffung im Ausland Inlandsüberwachung (Zweite Hauptverwaltung): Bekämpfung von "antisowjetischen Elementen" und Überwachung der Bevölkerung sowie ausländischer Touristen und Diplomaten

(Zweite Hauptverwaltung): Bekämpfung von "antisowjetischen Elementen" und Überwachung der Bevölkerung sowie ausländischer Touristen und Diplomaten Grenzsicherung durch eigene Grenztruppen: Der Schutz der Außengrenzen der UdSSR unterlag direkt dem KGB.

durch eigene Grenztruppen: Der Schutz der Außengrenzen der UdSSR unterlag direkt dem KGB. Schutz der Staats- und Parteiführung Im Kontext des Kalten Krieges entwickelte sich der KGB zu einem der wichtigsten Nachrichtendienste des 20. Jahrhunderts.