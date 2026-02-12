Heute vor 47 Jahren: Die Geburtsstunde der Weltklimakonferenz

Die erste Weltklimakonferenz in Genf legte den Grundstein für den internationalen Austausch über Ursachen und Folgen des Klimawandels ➤ Fakten und Hintergründe.

Von Nadja Kocsis

Heute vor 47 Jahren, am 12. Februar 1979, fand in Genf die erste Weltklimakonferenz statt. Steigende CO₂-Emissionen gaben schon vor knapp einem halben Jahrhundert großen Anlass zur Sorge.

Ein Wendepunkt für die globale Klimapolitik

Überflutungen in Spanien am 30.10.2024.
Überflutungen in Spanien am 30.10.2024.  © Alberto Saiz/AP/dpa

Die Idee einer Konferenz, die sich mit dem menschengemachten Klimawandel befassen sollte, stieß anfänglich nicht auf viele offene Ohren. Doch einige Wissenschaftler erkannten, dass die Erwärmung des Klimas im vollen Gange war und es dringend eines internationalen Austausches bedurfte.

Doch Ideen und Wissen allein nützen nicht viel, wenn sich daraus kein gemeinsames abgestimmtes Handeln ergibt. Internationale Experten aus mehr als 50 Nationen diskutierten über das steigende Kohlendioxid in der Atmosphäre und die Rolle, die der Mensch dabei spielt.

Wetterextreme wie Überflutungen und Dürren häuften sich. Ziel dieses Treffens war es, den Stand der Klimaforschung zusammenzutragen und die langfristigen Folgen dieser Klimaveränderung deutlich zu machen.

Warum fand die Konferenz in Genf statt? Dort war der Sitz der UNO-Weltklimaorganisation WMO.

Gerodeter Amazonas-Regenwald nahe der Stadt Belém in Brasilien.
Gerodeter Amazonas-Regenwald nahe der Stadt Belém in Brasilien.  © Larissa Schwedes/dpa

Ein Ergebnis der Konferenz von 1979 war die Forderung nach einem weltweit koordinierten Klimaforschungsprogramm. Die Konferenz in Genf machte deutlich, dass der Klimawandel ein globales Problem ist.

Es bedarf des politischen Drucks, damit Nationen ins Handeln kommen. Die Konferenzen kümmern sich neben gemeinsamen Absprachen zu Klimazielen auch um die Finanzierungsoptionen für ärmere Länder.

Bis heute treffen sich die 197 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zur UN-Weltklimakonferenz. Die letzte Konferenz im Jahr 2025 fand in Belém in Brasilien statt.

