Heute vor 47 Jahren: Die Geburtsstunde der Weltklimakonferenz

Heute vor 47 Jahren, am 12. Februar 1979, fand in Genf die erste Weltklimakonferenz statt. Steigende CO₂-Emissionen gaben schon vor knapp einem halben Jahrhundert großen Anlass zur Sorge.

Die Idee einer Konferenz, die sich mit dem menschengemachten Klimawandel befassen sollte, stieß anfänglich nicht auf viele offene Ohren. Doch einige Wissenschaftler erkannten, dass die Erwärmung des Klimas im vollen Gange war und es dringend eines internationalen Austausches bedurfte.

Doch Ideen und Wissen allein nützen nicht viel, wenn sich daraus kein gemeinsames abgestimmtes Handeln ergibt. Internationale Experten aus mehr als 50 Nationen diskutierten über das steigende Kohlendioxid in der Atmosphäre und die Rolle, die der Mensch dabei spielt.

Wetterextreme wie Überflutungen und Dürren häuften sich. Ziel dieses Treffens war es, den Stand der Klimaforschung zusammenzutragen und die langfristigen Folgen dieser Klimaveränderung deutlich zu machen.

Infolge dieser ersten Weltklimakonferenz wurde das Weltklimaprogramm gegründet. Es wurde immer deutlicher, dass der Klimawandel ohne internationale Absprachen nicht zu bekämpfen ist und, dass diese Thema unbedingt einen festen Platz im politischen Diskurs brauchte.