Die 5 größten Bahnhöfe der Welt: Zwischen Gleis-Chaos und Reisefieber

Mehrere Hundert Millionen Reisende werden täglich in zum Teil unglaublich beeindruckenden Bahnhofsgebäuden empfangen, in denen es gar nicht so einfach ist, das richtige Gleis zu finden.

Mit 39 Gleisen und 1,3 Milliarden Reisenden jährlich steht der Bahnhof Shinjuku in Tokio auf dem dritten Platz. An den Bahngleisen steigen etwa 500 Menschen pro Sekunde ein oder aus. Er ist damit der verkehrsreichste Bahnhof der Welt.

Der erste Platz der größten Bahnhöfe der Welt geht an die Grand Central Station, auch Grand Central Terminal genannt, in New York. An 44 Bahnsteigen mit 67 Gleisen auf zwei Ebenen passieren jährlich rund 273,75 Millionen Menschen den Bahnhof.

1871 als Grand Central Depot eröffnet, entwickelte sich im Laufe der Zeit ein immer größer werdender Bahnhof, der nun seit 1913 unter dem Namen Grand Central Terminal bekannt ist.

Das mehrstöckige Gebäude bietet mittlerweile nicht nur Gleise, an denen Züge halten, sondern auch mehrere Einkaufsmöglichkeiten und sogar einen Tennisplatz im Obergeschoss des Bahnhofs. Er befindet sich jedoch nicht im öffentlichen Bereich des Gebäudes.

Ein besonderes Highlight des Bahnhofs ist unter anderem die Flüstergalerie, auch Whispering Gallery genannt. Stellt sich jeweils eine Person an ein Ende des vorhandenen Torbogens aus Keramik, mit Blick zur Wand und flüstert in die Ecke, kann die andere Person am anderen Ende des Torbogens ebenso mit Blick zur Wand klar und deutlich hören, was gesagt wurde.