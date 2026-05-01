01.05.2026 06:30 Heute vor 140 Jahren: Blutiges Massaker in Chicago führte zu heutigem Feiertag

Am 1. Mai 1886 demonstrierten Amerikaner landesweit für bessere Arbeitsbedingungen. In Chicago arteten diese Proteste aus.

Von Nele Fischer

Heute vor 140 Jahren, am 1. Mai 1886, begann in den USA ein mehrtägiger Arbeiterstreik, der im Haymarket Riot - auch Haymarket Massaker oder Haymarket Affair genannt - endete. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Proteste gegen schlechte Arbeitsbedingungen

Heute vor 140 Jahren begann der Arbeiterstreik, der im Haymarket Massaker endete. © Wikimedia Commons/Public Domain/Thure de Thulstrup Ausgangslage waren die herrschenden Arbeitsbedingungen. Die Löhne waren niedrig und eine Arbeitszeitbegrenzung gab es nicht. Arbeiter hatten eine Sechs-Tage-Woche mit täglich bis zu zwölf Stunden. Besonders in Industriestädten wie Chicago war die Situation angespannt. Bereits im Oktober 1884 hatten Gewerkschaften zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Das Ziel: Die Einführung eines Achtstundentags. Am 1. Mai 1886 war es so weit. In mehreren amerikanischen Städten versammelten sich insgesamt 400.000 Menschen und demonstrierten vor allem für einen kürzeren Arbeitstag. Heute vor ... Jahren Heute vor 20 Jahren: Baubeginn eines Vermächtnisses Die größte Aktion fand mit 90.000 Teilnehmenden in Chicago statt. Viele von ihnen waren Einwanderer, die für teilweise nur 1,50 US-Dollar pro Tag arbeiteten. Gleichzeitig brachten sie neue politische Ideen mit und sozialistische Forderungen nach sozialer Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gewannen Einfluss.

Eskalation in Chicago

Am 3. Mai 1886 artete die Situation beim Streik in Chicago erstmals aus. Als die Polizei eingriff, um den Streik aufzulösen, erschossen sie sechs Arbeiter tödlich und verletzten weitere. Nur einen Tag später, am 4. Mai 1886, explodierte eine Bombe in der Menschenmenge - darunter sowohl Protestierende als auch Polizisten. Daraufhin brach Chaos aus. Die Situation eskalierte und die Polizisten schossen weiterhin in die Ansammlung. Zahlreiche Demonstrierende sowie einige Beamte wurden getötet oder schwer verletzt.

Verurteilung

Für den Bombenangriff konnten keine Verantwortlichen gefunden werden. Stattdessen wurden acht Anarchisten, die die Reden organisiert hatten, der Verschwörung angeklagt und zum Tode verurteilt. Vier von ihnen - einer war der deutsch-amerikanische Herausgeber der Arbeiter-Zeitung, August Spies - wurden am 11. November 1887 gehängt. Sechs Jahre später wurde das Urteil der Verbliebenen aufgehoben, jedoch nicht, bevor einer von ihnen Selbstmord beging.

Ursprung des 1. Mai als Feiertag