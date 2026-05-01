Heute vor 140 Jahren: Blutiges Massaker in Chicago führte zu heutigem Feiertag
Heute vor 140 Jahren, am 1. Mai 1886, begann in den USA ein mehrtägiger Arbeiterstreik, der im Haymarket Riot - auch Haymarket Massaker oder Haymarket Affair genannt - endete.
Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.
Proteste gegen schlechte Arbeitsbedingungen
Ausgangslage waren die herrschenden Arbeitsbedingungen. Die Löhne waren niedrig und eine Arbeitszeitbegrenzung gab es nicht. Arbeiter hatten eine Sechs-Tage-Woche mit täglich bis zu zwölf Stunden. Besonders in Industriestädten wie Chicago war die Situation angespannt.
Bereits im Oktober 1884 hatten Gewerkschaften zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Das Ziel: Die Einführung eines Achtstundentags.
Am 1. Mai 1886 war es so weit. In mehreren amerikanischen Städten versammelten sich insgesamt 400.000 Menschen und demonstrierten vor allem für einen kürzeren Arbeitstag.
Die größte Aktion fand mit 90.000 Teilnehmenden in Chicago statt. Viele von ihnen waren Einwanderer, die für teilweise nur 1,50 US-Dollar pro Tag arbeiteten.
Gleichzeitig brachten sie neue politische Ideen mit und sozialistische Forderungen nach sozialer Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gewannen Einfluss.
Eskalation in Chicago
Am 3. Mai 1886 artete die Situation beim Streik in Chicago erstmals aus. Als die Polizei eingriff, um den Streik aufzulösen, erschossen sie sechs Arbeiter tödlich und verletzten weitere.
Nur einen Tag später, am 4. Mai 1886, explodierte eine Bombe in der Menschenmenge - darunter sowohl Protestierende als auch Polizisten. Daraufhin brach Chaos aus. Die Situation eskalierte und die Polizisten schossen weiterhin in die Ansammlung.
Zahlreiche Demonstrierende sowie einige Beamte wurden getötet oder schwer verletzt.
Verurteilung
Für den Bombenangriff konnten keine Verantwortlichen gefunden werden. Stattdessen wurden acht Anarchisten, die die Reden organisiert hatten, der Verschwörung angeklagt und zum Tode verurteilt. Vier von ihnen - einer war der deutsch-amerikanische Herausgeber der Arbeiter-Zeitung, August Spies - wurden am 11. November 1887 gehängt.
Sechs Jahre später wurde das Urteil der Verbliebenen aufgehoben, jedoch nicht, bevor einer von ihnen Selbstmord beging.
Ursprung des 1. Mai als Feiertag
Die Tragödie in Chicago prägte auch die internationale Arbeiterbewegung nachhaltig und der Haymarket Riot gilt heute als der Ursprung des 1. Mai als Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse.
1890 wurde der 1. Mai erstmals im Gedenken an den Haymarket Riot begangen.
In Deutschland wurde der Tag erstmals 1919 offizieller Feiertag. Danach verschwand er wieder aus dem Kalender, bevor er ab 1933 erneut gesetzlich eingeführt wurde.
Titelfoto: Wikimedia Commons/Public Domain/Thure de Thulstrup