30.04.2026 06:30 Heute vor 33 Jahren: Diese Vision verbindet Menschen weltweit noch heute

Am 30.4.1993 wurde das World Wide Web kostenlos für die Öffentlichkeit freigegeben. Der Beginn einer digitalen Revolution.

Von Nele Fischer

Heute vor 33 Jahren, am 30. April 1993, wurde das World Wide Web für die Öffentlichkeit freigegeben - ein entscheidender Meilenstein für die digitale Kommunikation und den weltweiten Zugang zu Informationen. Welche Ereignisse und technischen Fortschritte sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Heute vor 33 Jahren wurde das World Wide Web für die Öffentlichkeit frei zugänglich. © Wikimedia Commons/CC-BY-SA-4.0/Bartholomeus Thoth Oft wird das WWW irrtümlicherweise mit dem Internet gleichgesetzt. Allerdings ist es nur eine mögliche Anwendung davon. Das Internet selbst gab es außerdem bereits etwa zwei Jahrzehnte vorher. Das World Wide Web (WWW) - auf Deutsch etwa weltweites Netz - ist dagegen ein System aus elektronischen Dokumenten, die man über das Internet abrufen kann. Diese Webseiten werden in HTML - einer maschinenlesbaren Auszeichnungssprache - geschrieben und durch Hyperlinks miteinander verknüpft. Heute vor ... Jahren Heute vor 32 Jahren: Erst Jahrzehnte nach NS-Zeit eine Straftat Entwickelt wurde das WWW im europäischen Kernforschungszentrum CERN (Europäische Organisation für Kernforschung) in Genf vom britischen Informatiker Tim Berners-Lee. Sein Ziel: Die Massen an Informationen und Daten am CERN - darunter nicht nur Text, sondern auch Bilder, Videos und Audio - übersichtlich sortieren und vernetzen.

Der Entwurf

Im März 1989 veröffentlichte Berners-Lee ein Paper über ein digitales Informationsnetz zu genau diesem Zweck. Darin beschrieb er einen universellen Hypertext, bei dem Dokumente mithilfe von Links vernetzt sind. Ein solches plattformübergreifendes Netz an Daten war damals kaum vorstellbar - bis dahin existierten nur isolierte Online-Dienste. Sein erster Entwurf trug noch den Namen "Mesh" (also englisch für Geflecht). Weitere Namensvorschläge waren "Mine of Information" oder "The Information Mine", die er jedoch ebenfalls verwarf - unter anderem, weil ihm die Abkürzungen MOI und TIM zu egozentrisch schienen. Stattdessen entschied sich der Informatiker dann für World Wide Web - basierend auf World Wide Wireless, dem System zur Telekommunikation.

Von der Idee zum Erfolg