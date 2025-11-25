Heute vor 110 Jahren: Albert Einstein entdeckt etwas Bahnbrechendes

Am 25.11.1915 präsentiert Albert Einstein die Relativitätstheorie und stellt damit das ganze Universum auf den Kopf.

Von Nadja Kocsis

Seine Ideen sollten die Welt der Physik für immer verändern. Der weltberühmte Physiker Albert Einstein präsentierte am 25.11.1915 die Spezielle Relativitätstheorie. Doch was verbirgt sich eigentlich dahinter?

Albert Einstein und die Relativitätstheorie

Albert Einstein (1879-1955), weltberühmter Physiker. © -/AP/dpa Die berühmteste Gleichung der Welt E = mc² dürfte wohl jeder kennen. Dass Masse und Energie ineinander umwandelbar sind, ist eine Konsequenz der Relativitätstheorie. In seiner 1905 veröffentlichten Arbeit "Zur Elektrodynamik bewegter Körper" erlangte Albert Einstein bahnbrechende Erkenntnisse bezüglich der Struktur von Raum und Zeit. Das sind die Kernaussagen der Relativitätstheorie: Die Lichtgeschwindigkeit ist immer gleich - egal, wie schnell man sich bewegt.

Raum und Zeit sind nicht getrennt, sie bilden eine gemeinsame Struktur: die Raumzeit.

Albert Einstein: neugierig & kreativ