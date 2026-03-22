Heute vor 52 Jahren: Wurden Millionen Jugendliche über Nacht zu Erwachsenen?

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Heute vor 52 Jahren, am 22. März 1974, entschloss sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland das Alter der Volljährigkeit herabzusetzen. Eine Entscheidung, die viele junge Menschen etwas später auf ein Mal rechtlich erwachsen macht.

Ab 1975 galt man mit 18 Jahren als volljährig und erwachsen. © Unsplash/Ian Sanderson

Das Verständnis von Volljährigkeit änderte sich bereits in der Geschichte stark. Im Spätmittelalter galt man bereits mit zwölf beziehungsweise 14 Jahren als volljährig. Später wurde dieses Alter auf 18 bis 25 Jahre angehoben. Im 19. Jahrhundert war man beispielsweise in Württemberg mit 23, in Preußen mit 21 erwachsen.

Im Deutschen Reich wurde schließlich eine Volljährigkeit mit 21 Jahren einheitlich festgelegt - eine Angabe, die in Westdeutschland bis 1974 bestand.

Am 22. März 1974 beschloss die Regierung dann eine Alterssenkung der Volljährigkeit auf die Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 2 BGB).

Gesellschaft und Lebenswirklichkeiten haben sich schließlich gewandelt, ein Großteil der 18- bis 21-Jährigen hatte bereits ein eigenes Einkommen und handelte selbstständig und eigenverantwortlich. Zudem gab es in dem Alter bereits Pflichten und Verantwortlichkeiten wie die Wehrpflicht von über 18-Jährigen, Wahlen sowie Haftung bei unerlaubten Handlungen.

Gegenstimmen gab es aus dem Bundestag daher kaum. Einer von wenigen Kritikern warnte jedoch vor allem in Zeiten von vermehrten Generationenkonflikten vor dem Senken des elterlichen Einflusses.