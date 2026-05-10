10.05.2026 06:30 Heute vor 36 Jahren: Dieser Beschluss eröffnete DDR-Schülern neue Chancen

DDR-Abitur, POS-Abschluss und Facharbeiter mit Abitur: Welche Abschlüsse heute anerkannt sind ➤ und welche Regelungen seit 1990 gelten.

Von Aline Neißner

Heute vor 36 Jahren, am 10. Mai 1990, wurde eine wichtige Entscheidung für das Bildungssystem im vereinigten Deutschland getroffen. Die Kultusministerkonferenz beschloss die Voraussetzungen zur "Zulassung von Hochschulzugangsberechtigten aus der DDR an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland". Damit konnten Abiturienten aus der DDR erstmals offiziell an Hochschulen in der Bundesrepublik studieren. Historische Ereignisse aus der DDR und der Bundesrepublik gibt's unter "heute vor ... Jahren".

Feierliche Zeugnisübergabe in der DDR - diese Dokumente sind auch heute noch gültig (Symbolfoto). © Bundesarchiv/Bild 183-K0404-0017-001/CC-BY-SA 3.0/CC BY-SA 3.0 DE/Wikimedia Commons Mit dem Beschluss vom 10. Mai 1990 wurde festgelegt, dass Hochschulzugangsberechtigungen aus der DDR grundsätzlich für ein Studium an westdeutschen Hochschulen anerkannt werden können. Abiturientinnen und Abiturienten der sogenannten Erweiterten Oberschule (EOS) erhielten damit Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen in der Bundesrepublik. Die Regelung war Teil der politischen und administrativen Annäherung der Bildungssysteme in Ost- und Westdeutschland. Später bestätigte auch der Einigungsvertrag in Artikel 37, dass Bildungsabschlüsse aus der DDR weiterhin gültig bleiben. Heute vor ... Jahren Heute vor 81 Jahren wurde eine erlösende Unterschrift gesetzt Für Betroffene bedeutet das: Ein in der DDR erworbenes Zeugnis kann weiterhin bei Bewerbungen, Behörden oder Bildungseinrichtungen vorgelegt werden.

Schulabschlüsse im DDR-Bildungssystem

Das Schulsystem der DDR unterschied sich organisatorisch vom heutigen System, führte jedoch ebenfalls zu allgemein anerkannten Bildungsabschlüssen. Zu den wichtigsten Abschlüssen gehörten: Abschluss der Polytechnischen Oberschule (POS) nach der 10. Klasse - vergleichbar mit der Mittleren Reife bzw. dem Realschulabschluss

Abitur an der Erweiterten Oberschule (EOS) - entspricht der Allgemeinen Hochschulreife bzw. dem Abitur

Facharbeiterabschluss mit Abitur - damals und heute eine Kombination aus Berufsausbildung bzw. -abschluss und Hochschulreife Diese Abschlüsse wurden zentral im staatlichen Bildungssystem der DDR vergeben und bildeten die Grundlage für ein Studium oder eine berufliche Ausbildung.

Wann kann eine offizielle Anerkennung notwendig sein?