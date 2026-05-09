09.05.2026 06:30 Heute vor 66 Jahren sorgte ein medizinischer Durchbruch für Diskussionen

Am 9.5.1960 wurde die Pille erstmals als Schwangerschaftsverhütung zugelassen. Das Medikament gab es jedoch bereits vorher.

Von Nele Fischer

Heute vor 66 Jahren, am 9. Mai 1960, wurde in den USA erstmals offiziell die Antibabypille als Empfängnisverhütung zugelassen. Es war der Beginn einer sowohl medizinischen als auch gesellschaftlichen Entwicklung. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Die Pille zur Empfängnisverhütung sorgte auch für moralische Diskussionen. © 123RF/kseniajoyg Angestoßen wurde die Entwicklung des hormonellen Verhütungsmittels durch die amerikanische Krankenschwester Margaret Sanger. Bei ihrer täglichen Arbeit sah sie immer wieder Frauen, die an den Folgen ungewollter Schwangerschaften sowie nicht fachgerechter Schwangerschaftsabbrüche qualvoll starben. Um dagegen vorzugehen, wandte sie sich zunächst nur aus Interesse an den Biologen Gregory Pincus. Dieser entwickelte Enovid, eine Östrogen-Gestagen-Kombination aus den Hormonen Mestranol und Norethinodrel, die den Eisprung unterdrückt. Heute vor ... Jahren Heute vor 28 Jahren: Ein besonderer Anspruch für verschmähte Verlobte endete Interessanterweise wurde es bereits 1957 als Medikament zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden und Zyklusstörungen zugelassen. Das Aussetzen des Eisprungs wurde dabei als Nebenwirkung aufgezählt. Erst am 9. Mai 1960 wurde es offiziell als Mittel zur Schwangerschaftsverhütung freigegeben und ab dem 18. August 1960 auf dem amerikanischen Markt verkauft.

Antibabypille in Deutschland

In Deutschland kam die Pille etwas später an: Am 1. Juni 1961 brachte das Pharmaunternehmen Schering AG das Präparat "Anovlar" auf den Markt. Auch hier wurde es zunächst nur gegen starke Menstruationsschmerzen oder zur Zyklusregulation verschrieben. Außerdem war die Pille anfangs nur für verheiratete Frauen mit mehreren Kindern sowie mit Zustimmung des Ehemanns erhältlich.

Übrigens: In der DDR versuchte man, den Begriff "Wunschkindpille" zu etablieren, da er nicht so eine negative Konnotation wie die Antibabypille aus dem Westen hatte. Schließlich war die Pille laut Mitentwickler Carl Djerassi kein Mittel gegen Babys, sondern für die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Frau. Der Begriff setzte sich aber nicht durch.

Aufnahme der Pille als Kontrazeptivum