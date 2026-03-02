Heute vor 57 Jahren waren Flugreisen schneller als der Schall

Mit dem Start am 2. März 1969 hob die Concorde als erstes Überschall-Passagierflugzeug der Welt ab. Warum dient sie heute nicht mehr als Linienflugzeug?

Von Nele Fischer

Heute vor 57 Jahren, am 2. März 1969, machte das erste Überschall-Passagierflugzeug seinen Erstflug. Hat damit eine neue Ära des Reisens begonnen? Welche technischen Errungenschaften sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Heute vor 57 Jahren startete das erste Überschall-Passagierflugzeug. © Wikimedia Commons/CC-BY-SA-4.0/André Cros Die Concorde, eigentlich Aérospatiale-BAC Concorde, war das erste Überschall-Flugzeug im Linienflugdienst. Bereits ab dem ersten Februar 1969 begannen die ersten Rollversuche der Maschine, bevor sie am 2. März zum ersten Mal starten sollte. Damit war das Testprogramm natürlich noch nicht abgeschlossen. Mit insgesamt 5495 Flugstunden wurde die Funktionstüchtigkeit erprobt, bevor der regelmäßige Transport von Passagieren aufgenommen wurde. Das macht die Concorde zum am gründlichsten erprobten Flugzeug. Heute vor ... Jahren Heute vor 94 Jahren: Bürokratische Entscheidung mit fatalen Folgen Ab 1976 war die Concorde dann in Betrieb und brachte Passagiere in nur drei bis dreieinhalb Stunden von Paris oder London nach New York - also doppelt so schnell wie heutige Unterschallflugzeuge.

Überschall-Flugzeuge: Innovation, Konkurrenz und das Ende

Überschall-Flugzeuge fliegen bei höherer Geschwindigkeit als Schallgeschwindigkeit, also mit mindestens 1200 Kilometern pro Stunde (Mach 1). Die Concorde flog mit dieser Geschwindigkeit in etwa 18.000 Metern Höhe - inklusive des charakteristischen Knalls beim Durchbrechen der Schallmauer. Neben der Concorde gab es außerdem die sowjetische Tu-144, die 1970 erstmals startete. Sie erreichte sogar doppelte Schallgeschwindigkeit von 2150 Kilometern pro Stunde. Am 3. Juni 1973 stürzte eine solche sowjetische Maschine in Frankreich ab. Ein weiteres Unglück passierte im Juli 2000 mit der Concorde, bei dem 113 Menschen ums Leben kamen. Aufgrund dieser Unglücke und der hohen Kosten wurde der kommerzielle Betrieb von Überschall-Flugzeugen eingestellt. 2001 wurden Flüge der Concorde mit optimierten Tanks kurzzeitig wieder aufgenommen, um im Herbst 2003 mit dem letzten Flug den Flugverkehr erneut einzustellen.

Überschall-Flugzeuge heute