Heute vor 73 Jahren schafften diese Männer Beispielloses

Heute vor 73 Jahren, am 29. Mai 1953, schafften zwei Bergsteiger, was vor ihnen noch niemandem gelungen war: Sie erklommen den Gipfel des Mount Everest.

Heute vor 73 haben zwei Männer erstmals erfolgreich den Mount Everest bestiegen. © Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0/Jamling Tenzing Norgay

Bis zu diesem Tag hatte noch niemand nachweislich den mit 8848 Metern höchsten Berg der Welt bestiegen.

Das änderte sich mit dem neuseeländischen Bergsteiger Edmund Percival Hillary und dem nepalesischem Sherpa Tenzing Norgay.

Sie waren Teil der neunten britischen Expedition, die von John Hunt geleitet wurde. Aufgeteilt war das Team in zwei Seilschaften. Die erste musste auf dem Südgipfel in etwa 8760 Meter Höhe aufgeben. Die zweite - mit Hillary und Norgay - setzte mit einem traditionellen Sauerstoffsystem ihren Aufstieg fort.

Kurz vor dem Gipfel meisterte Hillary eine besonders gefährliche Steilstufe im Grad. Diese Passage wurde ihm zu Ehren "Hillary Step" genannt.