Heute vor 73 Jahren schafften diese Männer Beispielloses

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am 29.5.1953 bezwangen Edmund Hillary und Tenzing Norgay den Mount Everest. Sie waren die ersten, denen bis heute tausende folgten.

Von Nele Fischer

Heute vor 73 Jahren, am 29. Mai 1953, schafften zwei Bergsteiger, was vor ihnen noch niemandem gelungen war: Sie erklommen den Gipfel des Mount Everest.

Welche Ereignisse sich noch jähren, erfährst Du hier: heute vor … Jahren.

Heute vor 73 haben zwei Männer erstmals erfolgreich den Mount Everest bestiegen.
Heute vor 73 haben zwei Männer erstmals erfolgreich den Mount Everest bestiegen.  © Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0/Jamling Tenzing Norgay

Bis zu diesem Tag hatte noch niemand nachweislich den mit 8848 Metern höchsten Berg der Welt bestiegen.

Das änderte sich mit dem neuseeländischen Bergsteiger Edmund Percival Hillary und dem nepalesischem Sherpa Tenzing Norgay.

Sie waren Teil der neunten britischen Expedition, die von John Hunt geleitet wurde. Aufgeteilt war das Team in zwei Seilschaften. Die erste musste auf dem Südgipfel in etwa 8760 Meter Höhe aufgeben. Die zweite - mit Hillary und Norgay - setzte mit einem traditionellen Sauerstoffsystem ihren Aufstieg fort.

Heute vor 20 Jahren: Dieses Gebäude markierte den Neuanfang nach 9/11
Heute vor ... Jahren Heute vor 20 Jahren: Dieses Gebäude markierte den Neuanfang nach 9/11

Kurz vor dem Gipfel meisterte Hillary eine besonders gefährliche Steilstufe im Grad. Diese Passage wurde ihm zu Ehren "Hillary Step" genannt.

Auf dem Dach der Welt

Um 11.30 Uhr erreichten Hillary und Norgay schließlich den Gipfel. Nach einer Umarmung fotografierte Hillary Norgay auf dem Gipfel - umgekehrt soll das nicht gelungen sein, da Norgay mit der Kamera wohl nicht umgehen konnte. Als Opfer für die Götter hinterließ er Süßigkeiten auf dem Gipfel.

Außerdem schauten sie nach Spuren einer möglichen früheren Besteigung - schließlich sind 1924 Bergsteiger bei ihrem Versuch verschwunden -, fanden aber keine.

Heute vor 61 Jahren glückte ein Meilenstein der Raumfahrt! Heute vor 61 Jahren glückte ein Meilenstein der Raumfahrt!
Heute vor 58 Jahren: Vom Freiheitskämpfer zum Märtyrer Heute vor 58 Jahren: Vom Freiheitskämpfer zum Märtyrer
Heute vor 144 Jahren: Berühmteste Schießerei im Wilden Westen fordert drei Tote Heute vor 144 Jahren: Berühmteste Schießerei im Wilden Westen fordert drei Tote
Heute vor 103 Jahren: Entdeckung eines der bedeutendsten archäologischen Funde Heute vor 103 Jahren: Entdeckung eines der bedeutendsten archäologischen Funde
Heute vor 23 Jahren nahm die 113. Space-Shuttle-Mission ein tragisches Ende Heute vor 23 Jahren nahm die 113. Space-Shuttle-Mission ein tragisches Ende

Anerkennung und Auswirkung

Für seine Leistung wurde Hillary als Knight Commander in den Ritterorden, den Order of the British Empire, aufgenommen. Bereits beim Rückmarsch erfuhr er von dieser Ehre, als er einen Brief aus London erhielt. Adressiert war dieser an "Sir Edmund Hillary, KBE". Von der Everestbesteigung hatte Königin Elisabeth II. am Abend vor ihrer Krönung erfahren.

Festgehalten wurde die erfolgreiche Expedition mit dem Dokumentarfilm "Die Bezwingung des Everest", der unter der Regie von Expeditionsteilnehmer George Lowe entstanden ist.

Der Erfolg von Hillary und Norgay hat seitdem viele inspiriert, sodass es ihnen bis heute mehrere Tausend gleichgetan haben.

Titelfoto: Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0/Jamling Tenzing Norgay

Mehr zum Thema Heute vor ... Jahren: