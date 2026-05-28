28.05.2026 06:30 Heute vor 73 Jahren: Mehr schuften für gleiches Geld - Dieser DDR-Beschluss sorgte für Unruhe

1953 erhöhte die DDR die Arbeitsnorm um 10 %: mehr Leistung, keine automatische Lohnerhöhung – mit historischen Folgen. ➤ Die Fakten im Überblick.

Von Aline Neißner

Heute vor 73 Jahren, am 28. Mai 1953, veränderte ein Regierungsbeschluss den Arbeitsalltag von vielen Beschäftigten. Der Ministerrat der DDR erhöhte die Arbeitsnormen um rund zehn Prozent. Für zahlreiche Bürger und Bürgerinnen bedeutete das: mehr Leistung ohne automatische Lohnerhöhung. Die Maßnahme gilt als ein Auslöser der Proteste im Juni 1953. Noch mehr Ereignisse aus der DDR sowie Bundesrepublik gibt es unter Heute vor ... Jahren.

Bedeutung der Arbeitsnorm in der DDR

Freiwillige Normerhöhung als politische Lösung im Mai 1953. © Wikimedia Commons/Deutsche Fotothek/CC BY-SA 3.0 DE In der Planwirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) legten Arbeitsnormen fest, welche Leistung ein Beschäftigter bzw. eine Beschäftigte innerhalb einer bestimmten Zeit erbringen musste. Sie waren verbindliche Kennzahlen zur Umsetzung staatlicher Wirtschaftsplanung, insbesondere im Rahmen der Fünfjahrespläne. Die Löhne waren häufig an die Erfüllung oder Übererfüllung dieser Normen gekoppelt. Wurde die Norm angehoben, stieg die geforderte Arbeitsleistung entsprechend. Eine automatische Erhöhung der Grundlöhne war mit dem Beschluss jedoch nicht verbunden. Heute vor ... Jahren Heute vor 16 Jahren: Dieser Pizza-Deal mit Bitcoin ging später um die Welt Einkommenssteigerungen waren nur durch Mehrleistung im Rahmen von Prämien- oder Akkordsystemen möglich.

Hintergrund der Normerhöhung

Anfang der 1950er-Jahre befand sich die DDR in einer Phase beschleunigten Ausbaus der Industrie. Investitionen in Schwerindustrie und staatlich vorgegebene Produktionsziele führten jedoch zu hohen Belastungen für Betriebe. Ziel der Normerhöhung war die Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Sicherstellung der Planerfüllung sowie die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem westlichen Ausland.

VEB Berliner Glühlampenwerk, Abteilung Kleinlampe - Erhöhung ihrer Norm am Einschmelzpumpautomaten (April 1953). © Wikimedia Commons/Bundesarchiv, Bild 183-19386-0004/Quaschinsky, Hans-Günter/CC-BY-SA 3.0/CC BY-SA 3.0 DE

Wirtschaftliche Engpässe, Rohstoffmangel und hohe Reparationsleistungen erhöhten den Druck auf die Betriebe, ihre Produktionszahlen zu steigern. Offiziell wurde die Normerhöhung damit begründet, Effizienz und Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu verbessern. Formal als Empfehlung veröffentlicht, war die Maßnahme faktisch eine Anweisung, die in allen volkseigenen Betrieben umgesetzt werden sollte und letztlich zu einer erheblichen Lohnkürzung führen würde. Am 28. Mai 1953 bestätigte der Ministerrat der DDR die wenige Tage vorher beschlossene Normerhöhung um rund zehn Prozent.

Auswirkungen auf Beschäftigte und Wirtschaft

Für Beschäftigte bedeutete eine höhere Arbeitsnorm in der Praxis oft eine Intensivierung der Arbeit. Betriebe mussten Produktionsprozesse effizienter gestalten, um Planvorgaben zu erfüllen. Das Normsystem war damit nicht nur ein Instrument der Leistungssteuerung, sondern ein Kernbestandteil der sozialistischen Wirtschaftsorganisation. Die Normerhöhung von 1953 stieß in großen Teilen der Arbeiterschaft auf Kritik - wurde als unvermeidbare Verschlechterung der individuellen Lebensbedingungen wahrgenommen. Heute gilt die Maßnahme als einer der Faktoren, die zu zahlreichen Arbeitsniederlegungen und schließlich zu landesweiten Protesten im Juni 1953 beitrugen.

Collage zum Volksaufstand der DDR-Bürger und Bürgerinnen im Juni 1953. © Wikimedia Commons/Главцентроархив/CC0