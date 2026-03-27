Heute vor 74 Jahren: Ein verhängnisvolles Paket, das Geschichte schreiben sollte

Am 27.3.1952 sollte eine Briefbombe an Konrad Adenauer verschickt werden. Zwei aufmerksame Jungen verhinderten das.

Von Nele Fischer

Heute vor 74 Jahren, am 27. März 1952, scheiterte das Attentat auf Konrad Adenauer. Zu einem Todesfall kam es dennoch. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Heute vor 74 Jahren war Konrad Adenauer Ziel eines Attentats. Dieses missglückte, traf jedoch jemand anderes. (Symbolbild) © Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0/KAS-ACDP/Peter Bouserath Mithilfe einer Briefbombe war ein Attentat auf den westdeutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer geplant. Das verhängnisvolle Paket wurde jedoch von zwei aufmerksamen Jungen bei der Münchner Polizei abgegeben, anstatt versandt. Diese hatten es von einem Mann mit der Bitte bekommen, es zur Post zu bringen. Er selbst hätte es zu eilig. Bei seinem Verhalten schöpften die Jungen jedoch Verdacht und brachten es zur Polizei. In dem Paket an den Bundeskanzler sollte der Kleine Brockhaus, Band zwei in einem Schuber verschickt werden. Versteckt waren darin jedoch 500 Gramm Sprengstoff. Heute vor ... Jahren Heute vor 144 Jahren: Diese Entdeckung brachte Experten zum Schweigen und die Medizin voran Bei dem Versuch, das Paket zu öffnen, explodierte es, wobei Sprengmeister Karl Reichert tödlich verletzt wurde. Zwei weitere Beamten wurden ebenfalls schwer sowie drei weitere leicht verletzt.

Wer steckte hinter dem Attentat?

Als Absender war "Prof. Dr. Erich Berghof, Frankfort.a/M, Bernheimer LandsTr. 26" angegeben - eine Schreibweise, die gegen einen deutschsprachigen Täter sprach. Ermittlungen deuteten immer mehr auf israelische Oppositionelle als Täter. Eine Organisation jüdischer Partisanen bekannte sich später zu der Tat. Ihr Ziel soll es gewesen sein, die Annäherung der BRD und Israel zu sabotieren. Fünf Tatverdächtige wurden in Frankreich festgenommen. Ein gerichtsfester Nachweis gelang allerdings nie. Nur der mutmaßliche Bombenbauer, Elieser Sudit, wurde für vier Monate inhaftiert und dann ausgewiesen. Er behauptete Jahre später, Menachem Begin - damals Oppositionspolitiker und später Premierminister - sei der Drahtzieher gewesen. Dieser war Gegner der Wiedergutmachungsleistungen. Deutsches Geld könne vergossenes jüdisches Blut nicht mehr gut machen.

Reaktion und Aufarbeitung des Falls