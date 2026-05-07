Heute vor 81 Jahren wurde eine erlösende Unterschrift gesetzt

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Mit der Unterschrift am 7. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht bedingungslos und endgültig. Der Krieg in Europa ist offiziell beendet.

Von Nele Fischer

Heute vor 81 Jahren, am 7. Mai 1945, wurde mit der Kapitulationsurkunde die bedingungslose Kapitulation gegenüber den Alliierten unterschrieben. Diese Unterschrift leitete das Kriegsende ein.

Welche Ereignisse sich noch jähren, erfährst Du auf: heute vor … Jahren.

Heute vor 81 Jahren feierte Eisenhower die Kapitulation mit dem Victory-Zeichen aus zwei Stiften.
Heute vor 81 Jahren feierte Eisenhower die Kapitulation mit dem Victory-Zeichen aus zwei Stiften.  © dpa/AP/Uncredited

Der militärische Zusammenbruch Deutschlands war zu diesem Zeitpunkt längst erkennbar. Bereits am 2. Mai 1945 endeten die Kämpfe in Berlin. Mit der Kapitulation der Stadt galt Deutschland als militärisch geschlagen.

Am 7. Mai 1945 gegen 2.41 Uhr unterzeichnete Alfred Jodl, Generaloberst der Wehrmacht, im Hauptquartier der Alliierten im französischen Reims dann die Kapitulationsurkunde. Damit erklärte Deutschland offiziell seine militärische Niederlage.

Mit der Erklärung der bedingungslosen Kapitulation überließ die deutsche Wehrmacht als Verliererpartei den Alliierten als Siegerpartei sämtliche politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen. Gleichzeitig verzichtete die deutsche Führung auf neue Verhandlungen oder Sonderregelungen, sodass die deutschen Streitkräfte ihre Waffen endgültig niederlegen mussten und kein neuer Widerstand entstehen konnte.

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Der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, General Dwight D. Eisenhower, war anwesend und nahm die Kapitulation entgegen.

Zweite Unterzeichnung in Berlin

Die Kapitulation trat am 8. Mai 1945 um 23 Uhr in Kraft. Der sowjetische Staatschef Josef Stalin forderte allerdings eine erneute Unterschrift im sowjetischen Machtbereich.

In der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 unterschrieb Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel das Dokument daher auch im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst.

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Folgen der Kapitulation

Mit der Kapitulation endete nicht nur der Krieg - auch das politische System des Deutschen Reichs brach zusammen. Die vier Hauptsiegermächte übernahmen die Kontrolle über Deutschland. Mit der Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945 erklärten sich die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion zur obersten Regierungsgewalt.

Heute wird der Tag nach der Kapitulation, der 8. Mai, oft als "Tag der Befreiung" bezeichnet und in einigen Ländern (manchmal auch am 5. oder 9. Mai) als Feiertag begangen.

Titelfoto: dpa/AP/Uncredited

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