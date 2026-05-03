03.05.2026 06:30 Heute vor 177 Jahren eskalierte ein Aufstand in Dresden

Am 3. Mai 1849 begann der Dresdner Maiaufstand. Bürger und Studenten kämpften für demokratische Rechte. ➤ Fakten, Verlauf & historische Hintergründe.

Von Aline Neißner

Heute vor 177 Jahren, am 3. Mai 1849, erhob sich Dresden gegen die sächsische Regierung. Bürger, Studenten und Handwerker errichteten Barrikaden und kämpften für Demokratie, mehr Mitbestimmung und Grundrechte. Ereignisse, die außerdem in die Geschichte eingingen, findest Du hier: heute vor ... Jahren.

Dresdner Maiaufstand 1849: Hintergrund und Ursachen

Angriff auf die Barrikaden am Neumarkt in Dresden (Ölgemälde). © Koroesu/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Im Jahr 1848 begannen in vielen deutschen Staaten Bürgerproteste. Die Menschen wollten Verfassungen, politische Freiheit und mehr Einfluss auf Entscheidungen. Auch in Dresden wuchs die Unzufriedenheit. Die sächsische Regierung lehnte die demokratischen Forderungen jedoch ab, und die Frankfurter Nationalversammlung konnte keine Lösung erzielen. Das führte zu offenen Konflikten in der Stadt. Der unmittelbare Auslöser der Unruhen war die Ablehnung der demokratischen Verfassung durch den sächsischen König Friedrich August II. Viele Bürger und Bürgerinnen fühlten sich unterdrückt. Zusätzlich verärgerten wirtschaftliche Schwierigkeiten und politische Einschränkungen die Bevölkerung. Heute vor ... Jahren Heute vor 140 Jahren: Blutiges Massaker in Chicago führte zu heutigem Feiertag Diese Kombination führte letztlich zum sogenannten Dresdner Maiaufstand, der vom 3. Mai bis 9. Mai 1849 andauerte.

Schon gewusst? Es waren einige bekannte Persönlichkeiten an den Dresdner Maiaufständen 1849 beteiligt, darunter der Komponist Richard Wagner, der Architekt Gottfried Semper, der Schriftsteller Friedrich Hermann Semmig sowie der Aktivist Michael Bakunin.

Verlauf der Dresdner Mairevolution

Die Aufständischen errichteten Barrikaden in vielen Straßen Dresdens, stürmten das Zeughaus (damals ein Waffenarsenal), beschafften sich Waffen und besetzten damit das Landtagsgebäude. Als erste Amtshandlung floh der König mit seiner Regierung am 4. Mai aus der Stadt auf die Festung Königstein, was eine politische Lücke schuf. Anführer der Revolution setzten eine provisorische Regierung ein und wollten die Verfassung erzwingen. Allerdings reagierten die sächsische Armee sowie preußische Truppen schnell und besiegten den Widerstand innerhalb weniger Tage. Die zahlenmäßige Überlegenheit und militärische Ausbildung der Regierungstruppen entschieden letztlich die Aufstände. Viele Barrikadenkämpfer gaben auf oder flohen, andere wurden gefangen genommen oder getötet.



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