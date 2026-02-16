Heute vor 32 Jahren: Eine kontroverse Premiere Deutschlands

Am 16. Februar 1994 kam der erste (mobile) Drogenkonsumraum Deutschlands in Hamburg zum Einsatz. TAG24 verrät, was es damit auf sich hatte.

Von Nele Fischer

Heute vor 32 Jahren wurde am 16. Februar 1994 in Hamburg-Billstedt der erste Drogenkonsumraum eröffnet. Was kontrovers begann, ist heute in vielen Bundesländern ein wichtiger Bestandteil der akzeptierenden Drogenarbeit. Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du unter: heute vor … Jahren.

Was sind Fixerräume?

Heute gibt es mehr als 30 solcher Drogenkonsumräume in Deutschland. © dpa/Philipp von Ditfurth Drogenkonsumräume - auch Fixerstuben, Gifträume oder Druckstuben genannt - sind Einrichtungen in der akzeptierenden Drogenarbeit. In ihnen können schwerstabhängige Menschen illegale und nicht ärztlich verschriebene Substanzen wie Heroin, Crack oder Kokain konsumieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass es dabei nicht um die Förderung von Drogenkonsum geht, sondern um Schadensminimierung. Minderjährigen sowie Erstkonsumierenden sind der Zugang zu Fixerräumen und der dortige Konsum nicht erlaubt.

Welchen Nutzen haben die Einrichtungen?

In Fixerstuben wird ein hygienischerer Konsum ermöglicht. Abhängige erhalten dort steriles Besteck und Handschuhe sowie Pflaster, Tupfer und weitere Utensilien. Aufgrund vermehrter inhalativer Nutzung sind die Konsumplätze außerdem oft mit Lüftungsanlagen ausgestattet. Zusätzlich werden die Konsumierenden durch Personal beaufsichtigt, die in Notfällen wie einer Überdosis eingreifen können. Dieses ermutigt zudem zur Suchtbehandlung und -therapie. Mit dieser Maßnahme konnten die Übertragung von Krankheiten wie HIV oder Hepatitis und die Zahl der Todesfälle nachweislich gesenkt werden. Gleichzeitig findet der Konsum abseits der Öffentlichkeit statt. Parks und Straßen werden weniger belastet und es bleibt weniger gefährlicher Abfall wie benutztes Spritzbesteck zurück.

Geschichte der Fixerstuben