17.04.2026 06:30 Heute vor 81 Jahren: Kurz vor Kriegsende wurde Dresden erneut bombardiert

Am 17. April 1945 wurde Dresden noch einmal bombardiert. Was beim letzten Luftangriff kurz vor Kriegsende geschah. ➤ Ein kurzer Überblick.

Von Aline Neißner

Sirenen, Bomber am Himmel und Explosionen über den Bahnanlagen: Heute vor 81 Jahren, am 17. April 1945, wurde Dresden erneut bombardiert - nur wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Angriff zielte vor allem auf die Infrastruktur der Stadt, die weiterhin für militärische Transporte genutzt wurde. Historische Ereignisse aus aller Welt gibt es hier: heute vor ... Jahren.

17. April 1945: US-Luftflotte bombardiert Dresden. © USAAF/US Air Force Photo 57193 AC/Wikimedia Commons/Public domain Dresden wurde im Zweiten Weltkrieg mehrfach Ziel alliierter Luftangriffe. Internationale Bekanntheit erlangten vor allem die Angriffe vom 13. bis 15. Februar 1945, die unter dem Begriff Bombardierung von Dresden zusammengefasst werden. Große Teile der historischen Innenstadt wurden dabei zerstört. Bis zu etwa 25.000 Menschen verloren ihr Leben. Auch danach blieb die Stadt ein strategisch relevantes Ziel. Dresden war weiterhin ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Osten Deutschlands. Bahnlinien, Rangierbahnhöfe und Industrieanlagen spielten eine Rolle für militärische Transporte und Nachschubbewegungen. Heute vor ... Jahren Heute vor 114 Jahren: Das tragische Ende einer Jungfernfahrt Am frühen Nachmittag des 17. April 1945 flogen Bomber der United States Army Air Force einen letzten Großangriff auf die Stadt und ihre Infrastruktur.

Der Luftangriff auf Dresden vom 17. April 1945

Die zerstörte Innenstadt von Dresden nach den Bombenangriffen 1945. © Wikimedia Commons/Bundesarchiv/Bild 183-Z0309-310/G. Beyer/CC-BY-SA 3.0/CC BY-SA 3.0 DE An dem Einsatz waren mehrere hundert Bomber beteiligt, vor allem Maschinen des Typs Boeing B‑17 Flying Fortress (dt. Fliegende Festung). Ziel des Angriffs waren vor allem Eisenbahn- und Verkehrsanlagen, darunter etliche Rangierbahnhöfe und Güterbahnhöfe in mehreren Stadtteilen. Der Grund: Diese Anlagen galten weiterhin als wichtig für den Transport von Truppen und Material in den letzten Kriegswochen. Während des Angriffs wurden insgesamt mehr als 1500 Tonnen Sprengbomben und Brandbomben abgeworfen. Besonders betroffen waren Bereiche rund um wichtige Bahnanlagen und Industriegebiete. Selbst die Stadtkrankenhäuser in bestimmten Wohngebieten wurden nicht verschont. Heute vor ... Jahren Heute vor 65 Jahren: 27-Jähriger wurde in 108 Minuten zur Legende Ein Großteil der Stadt war zu diesem Zeitpunkt bereits durch frühere Luftangriffe beschädigt oder zerstört. Die Zahl der Todesopfer dieses letzten Bombenangriffs auf Dresden wird mit mindestens 450 angegeben.