Heute vor 29 Jahren: Der Mord an Gianni Versace gibt noch immer Rätsel auf

Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du hier: heute vor ... Jahren .

Heute vor 29 Jahren, am 15. Juli 1997, beendeten zwei Schüsse das Leben eines der berühmtesten Modedesigner der Welt. Gianni Versace wurde vor seiner Villa in Miami Beach ermordet - ein Fall, der bis heute Fragen offenlässt.

Der italienische Modedesigner Gianni Versace. (Archivfoto) © Peer Grimm/dpa-Zentralbild/dpa

Am Morgen des 15. Juli 1997 kehrte Versace von einem Besuch im nahegelegenen News Cafe zu seiner Villa in Miami Beach (Florida, USA) zurück.

Auf den Stufen des Anwesens wurde er von Andrew Cunanan mit zwei Schüssen in den Kopf getroffen. Versace wurde anschließend in das Jackson Memorial Hospital gebracht, wo er kurze Zeit später für tot erklärt wurde.

Zum Zeitpunkt des Mordes wurde Andrew Cunanan bereits landesweit gesucht. Er stand im Verdacht, mehrere Menschen getötet zu haben. Der Mord an Versace war die letzte bekannte Tat in einer Serie von Verbrechen, die die US-Behörden über Wochen beschäftigte.

Warum Cunanan ausgerechnet Gianni Versace als Opfer auswählte, konnte nie eindeutig geklärt werden. Ermittler untersuchten verschiedene Spuren und mögliche Verbindungen zwischen den beiden Männern.

Eine nachweisbare persönliche Beziehung zwischen Opfer und Täter wurde jedoch nicht festgestellt.