Heute vor 29 Jahren: Der Mord an Gianni Versace gibt noch immer Rätsel auf
Heute vor 29 Jahren, am 15. Juli 1997, beendeten zwei Schüsse das Leben eines der berühmtesten Modedesigner der Welt. Gianni Versace wurde vor seiner Villa in Miami Beach ermordet - ein Fall, der bis heute Fragen offenlässt.
Welche Ereignisse sich außerdem jähren, erfährst Du hier: heute vor ... Jahren.
Am Morgen des 15. Juli 1997 kehrte Versace von einem Besuch im nahegelegenen News Cafe zu seiner Villa in Miami Beach (Florida, USA) zurück.
Auf den Stufen des Anwesens wurde er von Andrew Cunanan mit zwei Schüssen in den Kopf getroffen. Versace wurde anschließend in das Jackson Memorial Hospital gebracht, wo er kurze Zeit später für tot erklärt wurde.
Zum Zeitpunkt des Mordes wurde Andrew Cunanan bereits landesweit gesucht. Er stand im Verdacht, mehrere Menschen getötet zu haben. Der Mord an Versace war die letzte bekannte Tat in einer Serie von Verbrechen, die die US-Behörden über Wochen beschäftigte.
Warum Cunanan ausgerechnet Gianni Versace als Opfer auswählte, konnte nie eindeutig geklärt werden. Ermittler untersuchten verschiedene Spuren und mögliche Verbindungen zwischen den beiden Männern.
Eine nachweisbare persönliche Beziehung zwischen Opfer und Täter wurde jedoch nicht festgestellt.
Die Ermittlungen nach dem Mord
Nach dem Mord starteten Polizei und FBI eine umfangreiche Fahndung. Acht Tage später, am 23. Juli 1997, fanden Ermittler Andrew Cunanan auf einem Hausboot in Miami Beach tot auf. Nach Angaben der Behörden hatte er sich selbst erschossen.
Mit seinem Tod blieben wichtige Fragen jedoch unbeantwortet - vor allem die nach dem tatsächlichen Motiv für den Mord an Gianni Versace.
Gianni Versace gehörte zu den bedeutendsten Modedesignern seiner Generation. Mit dem 1978 gegründeten Modehaus Versace prägte er die internationale Luxusmode und wurde für seine auffälligen Entwürfe sowie seine Zusammenarbeit mit zahlreichen Prominenten bekannt.
Der Tod des Designers veränderte letztlich die Zukunft des Modehauses Versace. Seine Schwester Donatella Versace übernahm eine führende Rolle und führte die Marke weiter.
Bis heute gilt Gianni Versace weiterhin als einer der prägendsten Designer der modernen Modegeschichte - und sein Mord bleibt einer der bekanntesten Kriminalfälle der 1990er-Jahre.
Titelfoto: Peer Grimm/dpa-Zentralbild/dpa