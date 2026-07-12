Heute vor 51 Jahren: Die Welt erfuhr von einem archäologischen Sensationsfund

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Heute vor 51 Jahren, am 12. Juli 1975, wurde eine der größten archäologischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts bekanntgegeben: der Fund der Terrakotta-Armee in der Nähe von Xi'an in Zentralchina.

Die berühmte Terrakotta-Armee in Xi'an (China). © 123RF/swisshippo

Im Jahr 1974 stießen Bauern beim Graben eines Brunnens im chinesischen Dorf Xijang auf Tonfragmente und Bronzegegenstände. Erst später wurde klar, dass sich unter der Erde eine der bedeutendsten archäologischen Anlagen der Welt befand: die Terrakotta-Armee des ersten chinesischen Kaisers Qin Shi Huangdi.

Die Fundstätte gehört zum Mausoleum des Herrschers, der China im 3. Jahrhundert vor Christus vereinte. Nach heutigen Schätzungen umfasst die Anlage mehrere tausend lebensgroße Figuren - darunter Soldaten, Pferde und Streitwagen.

Das Besondere: Viele der Tonkrieger unterscheiden sich in Gesichtsausdruck, Frisur, Kleidung und sogar Körperhaltung.

Archäologen gehen davon aus, dass die Terrakotta-Armee den Kaiser im Jenseits beschützen sollte. Die Figuren wurden aus gebranntem Ton gefertigt und ursprünglich farbig bemalt. Ein großer Teil der Farben ging jedoch nach der Freilegung verloren, da die Materialien empfindlich auf Luft und Licht reagieren.

Zunächst wurde der Fund geheim gehalten und erst am 12. Juli 1975 in einer kurzen Meldung in einer chinesischen Zeitung öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig untersagten die Behörden weitere Grabungen durch die Bauern in dem Gebiet.